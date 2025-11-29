Diário do Nordeste
Vendedora é vítima de feminicídio enquanto trabalhava em Maranguape

Suspeito do crime é ex-companheiro da jovem.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 22:26)
Segurança
Foto de loja em que vendedora foi morta, em Maranguape.
Legenda: Segundo a polícia, homem invadiu o estabelecimento localizado no Centro e esfaqueou a jovem.
Foto: Reprodução / Google Street View.

Uma mulher de 24 anos foi vítima de feminicídio no Centro de Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza, na tarde deste sábado (29), dentro da loja de cosméticos em que trabalhava.

A vítima, identificada como Jhessilane Silva, foi golpeada com facadas pelo criminoso, que invadiu a loja e a atacou. Ela deixa duas filhas.

Foto de Jhessilane, morta a facadas em Maranguape.
Legenda: Jhessilane trabalhava na loja há cerca de 15 dias.
Foto: Reprodução / Instagram

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Jhessilane chegou a ser socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

Suspeito

O suspeito do crime, um homem de 42 anos que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante pela Polícia Civil logo após o ocorrido.

Conforme informações apuradas pela redação integrada do Sistema Verdes Mares, o suspeito assassinou a jovem por não aceitar o fim do relacionamento com ela.

O homem já responde por crimes de trânsito. Ele foi encontrado no local da ocorrência com lesões provocadas pela faca que portava, sendo conduzido para um hospital por escolta da Polícia Militar.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Maranguape.

Vítima estava trabalhando há 15 dias na loja

No perfil do estabelecimento, uma publicação com a foto de Jhessilane mencionou que ela trabalhava no local há cerca de 15 dias e demonstrava estar contente em fazer parte da equipe.

A gerente da loja se manifestou sobre o assunto em um vídeo publicado nas redes sociais. "O que aconteceu na loja foi uma coisa que ninguém esperava. No momento, tenho que ser muito forte para dar assistência para a família da Jhessy. Como vocês sabem, ela se foi", disse.

O prefeito de Maranguape, Átila Câmara (PSB), se pronunciou na internet lamentando a morte de Jhessilane, considerando que o crime ocorreu "de forma torpe e brutal".

"Deixo minhas condolências à família e episódios como esse escancaram o quanto ainda tempos que lutar pelos direitos das mulheres de modo vigilante e constante", comentou o político.

Como denunciar violência contra a mulher

Em todo o Brasil, há uma rede de proteção à mulher vítima de violência, com mecanismos que vão desde Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher até espaços de acolhimento como a Casa da Mulher Brasileira.

Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados às autoridades mediante diversos canais. Em caso de emergência ou para buscar ajuda, utilize os seguintes meios:

  • Ligue 180 (Central de Atendimento à Mulher): Serviço nacional que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e é gratuito.
  • Ligue 190 (Polícia Militar): Em situações de flagrante ou emergência.
  • Procure uma Delegacia de Defesa da Mulher (DDM): Para registrar um Boletim de Ocorrência e solicitar medidas protetivas de urgência, amparadas pela Lei Maria da Penha.
