Motorista de aplicativo e passageiro morrem em acidente em Maracanaú

As vítimas estavam em uma moto.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Carro do modelo Fiorino em via onde acidente ocorreu; pessoas surgem olhando o local
Legenda: Vítimas morreram no local.
Foto: Reprodução.

Dois homens morreram em um acidente em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na manhã deste sábado (29). As vítimas tinham 44 e 58 anos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), eles estavam em uma motocicleta e morreram no local após colidirem com um carro.

A TV Verdes Mares foi ao local dos fatos e apurou que uma das vítimas era motorista de aplicativo e a outra, um passageiro que tinha solicitado a corrida instantes antes.

Testemunhas disseram que o passageiro “chamou a moto para ser levado até o trabalho”.

O motociclista teria tentado fazer um retorno em local proibido e, nesse momento, ambos foram atingidos por um veículo modelo Fiorino.

Eles foram arremessados na pista e não resistiram aos ferimentos.

Investigação

De acordo com a Secretaria, a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a Polícia Civil do Ceará (PCCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas ao local da ocorrência.

O condutor da Fiorino chegou a ser conduzido até a delegacia para prestar depoimento e foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo.

A Delegacia de Maracanaú investiga o caso.

