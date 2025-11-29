Motorista de aplicativo e passageiro morrem em acidente em Maracanaú
As vítimas estavam em uma moto.
Dois homens morreram em um acidente em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na manhã deste sábado (29). As vítimas tinham 44 e 58 anos.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), eles estavam em uma motocicleta e morreram no local após colidirem com um carro.
A TV Verdes Mares foi ao local dos fatos e apurou que uma das vítimas era motorista de aplicativo e a outra, um passageiro que tinha solicitado a corrida instantes antes.
Testemunhas disseram que o passageiro “chamou a moto para ser levado até o trabalho”.
O motociclista teria tentado fazer um retorno em local proibido e, nesse momento, ambos foram atingidos por um veículo modelo Fiorino.
Eles foram arremessados na pista e não resistiram aos ferimentos.
Investigação
De acordo com a Secretaria, a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a Polícia Civil do Ceará (PCCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas ao local da ocorrência.
O condutor da Fiorino chegou a ser conduzido até a delegacia para prestar depoimento e foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo.
A Delegacia de Maracanaú investiga o caso.