Policial militar é baleado por criminosos em Maranguape

Um policial militar foi baleado por criminosos, no Município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na manhã desta quinta-feira (30). Ninguém foi preso pelo crime, até a publicação desta matéria.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) confirmou, por nota, que "um policial militar foi ferido por disparos de arma de fogo, na manhã desta quinta-feira (30), na localidade do Rato, em Maranguape. O militar, que estava de folga e trafegava em sua motocicleta particular, foi alvo de suspeitos armados".

Segundo a PMCE, o policial "foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, onde permanece sob cuidados médicos, sem risco de morte".

Veja também Segurança Cearense líder de facção alvo de operação no Rio é condenado a 37 anos Segurança Mãe de enfermeira morta pelo ex-namorado em Fortaleza é ouvida em julgamento

"Até o momento não há presos. Estão sendo realizados patrulhamentos e buscas para localizar o paradeiro dos supeitos do cometimento do crime", completou a Polícia Militar.

A Corporação destacou que a população pode contribuir com informações sobre o ataque criminoso contra o PM para auxiliar nos trabalhos policiais.

As informações podem ser enviadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS); para o número de WhatsApp (85) 3101-0181; ou para o serviço “e-denúncia”, por meio do endereço eletrônico https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.