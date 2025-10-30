Policial militar é baleado por criminosos em Maranguape
O PM estava de folga e trafegava em uma motocicleta, quando foi alvo do ataque criminoso.
Um policial militar foi baleado por criminosos, no Município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na manhã desta quinta-feira (30). Ninguém foi preso pelo crime, até a publicação desta matéria.
A Polícia Militar do Ceará (PMCE) confirmou, por nota, que "um policial militar foi ferido por disparos de arma de fogo, na manhã desta quinta-feira (30), na localidade do Rato, em Maranguape. O militar, que estava de folga e trafegava em sua motocicleta particular, foi alvo de suspeitos armados".
Segundo a PMCE, o policial "foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, onde permanece sob cuidados médicos, sem risco de morte".
"Até o momento não há presos. Estão sendo realizados patrulhamentos e buscas para localizar o paradeiro dos supeitos do cometimento do crime", completou a Polícia Militar.
A Corporação destacou que a população pode contribuir com informações sobre o ataque criminoso contra o PM para auxiliar nos trabalhos policiais.
As informações podem ser enviadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS); para o número de WhatsApp (85) 3101-0181; ou para o serviço “e-denúncia”, por meio do endereço eletrônico https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.