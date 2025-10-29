SVM vence prêmio Aecipp de Jornalismo nas categorias rádio e TV

A Verdinha FM 92.5 e TV Verdes Mares, do Sistema Verdes Mares, conquistaram o 1º lugar no 4º Prêmio de Comunicação da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp), na noite desta quarta-feira (29).

O especial “Cada Contêiner Conta”, veiculado na Verdinha FM 92.5 no início de outubro, teve produção e reportagem de Eliziane Correia e Nícolas Paulino, com sonoplastia do operador de áudio Tiago Sousa.

A reportagem mostra os impactos socioeconômicos do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) na geração de empregos diretos e indiretos no Ceará, especialmente na região de Caucaia e São Gonçalo do Amarante.

O material também destaca a indução de qualificação profissional na área, especialmente com a presença de um campus do Instituto Federal de Educação (IFCE) na área, e histórias de funcionários impactados pela maior oferta de trabalho e renda.

A iniciativa busca reconhecer o trabalho de jornalistas, radialistas, fotógrafos, criadores de conteúdo digital e profissionais de comunicação que contribuem para dar visibilidade ao papel estratégico do Cipp no desenvolvimento econômico e social do Ceará.

A Verdinha já havia vencido a 2ª edição, em 2023, com a reportagem “Um porto de possibilidades”.

"Tanto eu como a Eliziane, a gente já mora em Caucaia, então sabemos da importância do Porto para aquela região de São Gonçalo do Amarante também, que são os dois municípios que fazem limite. O Porto mudou a história realmente daquela comunidade. Hoje em dia, aquela região cresceu muito", conta o repórter Nícolas Paulino.

A TV Verdes Mares foi vencedora com a reportagem “Usina em Russas mostra potencial energético do Ceará”, veiculada em setembro. A reportagem é de Alessandro Torres, Lucas Falconery, Susy Costa, Otávio Augusto e Carlos Marlon como cinegrafista.

“A partir da instalação de uma usina solar de uma empresa chinesa, que é uma das maiores usinas solares do país, em pleno Sertão do Ceará, na cidade de Russas, a gente conseguiu constatar o porquê desse grande investimento aqui e a ligação dele justamente com o porto complexo portuário do Pecém”, explica o repórter Alessandro Torres.