Entrega do Prêmio Terra de Sabidos reúne escolas e autoridades na Alece; ‘injeção de esperança’

Centenas de estudantes, professores, gestores e autoridades da educação pública do Ceará se reuniram nesta quarta-feira (29), no auditório da Assembleia Legislativa do Estado (Alece), para a entrega dos troféus aos vencedores da 1ª edição do Prêmio Terra de Sabidos, do Diário do Nordeste.

A cerimônia premiou cinco projetos oriundos de escolas públicas do Ceará, localizadas em Fortaleza e nos municípios de Barro, Antonina do Norte e Monsenhor Tabosa. Eles foram os destaques das categorias Educador Transformador, Saberes Cearenses, Protagonismo Estudantil, Gestão Inspiradora e Destino Universidade.

A programação incluiu uma mesa redonda sobre o "Fortalecimento da autoestima da comunidade escolar como um caminho para valorização da educação pública", com a presença da empresária e escritora Luana Genot, especialista em igualdade racial; da professora Virgínia Vilagran, uma das agraciadas no prêmio; do estudante João Pedro Uchoa, egresso de escola pública e personagem da edição de 2025 do Terra de Sabidos; e da jornalista Dahiana Araújo, idealizadora e editora do projeto. A mediação foi da jornalista Jéssica Welma, editora do PontoPoder, do Diário do Nordeste.

Durante a conversa, os convidados debateram sobre as potências e desafios da educação pública – materializados na história de Pedro, morador do bairro Pirambu, periferia de Fortaleza, e primeiro da família a ingressar no Ensino Superior. Ele é egresso da Escola de Ensino Médio Dr. César Cals, na capital, e foi aprovado em três universidades públicas. Hoje, cursa Matemática na Universidade Federal do Ceará (UFC) para seguir o sonho de ser professor.

"Eu sempre ouvi que não ia conseguir. Não porque as pessoas não acreditavam em mim, mas porque achavam um lugar impossível de chegar. Eu ter chegado à universidade é uma conquista não só pra mim, mas pra mostrar aos meninos da minha rua, da minha comunidade, e aos estudantes que estão aqui, que é, sim, o nosso lugar."

O evento, apresentado pela jornalista Taís Lopes, contou ainda com palestra de Luana Genot, fundadora Instituto Identidades do Brasil (ID_BR), organização sem fins lucrativos que tem como uma das pautas principais a educação antirracista – tema recorrente entre as quase 200 inscrições recebidas pelo Prêmio Terra de Sabidos.

“Estou feliz de honrar essas iniciativas cearenses que são referências não só pro Ceará, mas pro mundo. Quanto mais visibilidade damos a essas ideias, mais conseguimos reverberar esse bem comum e tirar esse complexo de vira-lata de achar que o que é bom só vem de fora. O que é bom está ao nosso lado”, sentencia.

Legenda: Luana Genot, especialista em educação antirracista, palestra no Prêmio Terra de Sabidos. Foto: Kid Júnior

A ideia de que “o que é bom está ao lado” – ou até dentro de nós – foi o que impulsionou a criação de um dos projetos ganhadores da premiação: o “Entre chás e café, servem-se histórias”, idealizado pela professora Cristiane Ferreira, da Escola de Ensino Fundamental em Tempo Integral 8 de Maio, em Antonina do Norte, na Região do Cariri.

Docente há 33 dos 51 anos de vida, ela teve a ideia de ensinar aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da cidade não apenas sobre letras e números, mas sobre o valor do conhecimento popular tradicional que carregam. “Mostrar que eles também têm a contribuir”, como ela reforça.

“Pensamos em resgatar os contos, causos e lendas populares que eles ouviam dos pais e avós nas calçadas, entre chás e cafés, que era costume do interior e está se perdendo. Eles escutaram, recontaram em sala de aula, escreveram e transformamos num e-book”, explica Cristiane, vencedora da categoria Saberes Cearenses.

Para a professora, o prêmio é uma forma de reconhecer a riqueza e o talento inatos do cearense. “O Ceará tem tanta pessoa inteligente, tantos projetos, tantas ações. E o Terra do Sabidos está mostrando isso, valorizando o que todo cearense tem, projetos que devem ser divulgados.”

A visão é endossada pela secretária da Educação do Ceará, Eliana Estrela, presente na solenidade. “Temos um protagonismo muito forte nas nossas escolas, uma juventude que acredita no seu potencial, com apoio de toda a comunidade escolar. E o Terra de Sabidos valoriza o trabalho deles e a nossa educação”, pontua.

Já Marisa Aquino, coordenadora da Assessoria de Governança da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Fortaleza, que também esteve no evento, destacou o "poder da transformação" por meio da Educação e ressaltou a importância de dar vez e voz aos alunos, de maneira que eles tenham protagonismo para serem quem são.

“Injeção de esperança”

Legenda: Vitória, Amanda e representantes da escola estadual onde elas estudam receberam Prêmio Terra de Sabidos das mãos de Luana Genot e da jornalista Karine Zaranza. Foto: Kid Júnior.

Duas das representantes dessa potência da juventude cearense viajaram da cidade de Barro, a mais de 450 km de Fortaleza, para receber o troféu da categoria Protagonismo Estudantil: as alunas Vitória Soares, 18, e Amanda Rocha, 16, da Escola Estadual de Educação Profissional Prof. José Osmar Plácido da Silva.

Elas venceram o prêmio com o projeto “Mulheres Pretas: resistência, luta e valorização”, que pauta a luta antirracista e pela igualdade de gênero dentro da escola, por meio de rodas de conversa e até de um podcast.

“No Café com Melanina, conversamos com mulheres pretas de diversos ramos sobre a história delas, como foi a chegada ao mercado de trabalho e as dificuldades no caminho. E como isso pode transformar a vida de meninas e jovens pretas que têm inseguranças e medos do futuro”, resume Vitória, que cursa o 3º ano do ensino médio.

Legenda: Amanda e Vitória idealizaram projeto de educação antirracista e encorajamento de mulheres pretas na cidade de Barro, no interior do Ceará. Foto: Kid Júnior.

O projeto, aliás, tem “extrapolado os muros da escola”, como adiciona Amanda, aluna do 2º ano. “Temos participado de conferências, congressos, e feito ações pra incluir os aunos que ainda não têm noção da importância da educação antirracista. Abri as perspectivas do que quero pro futuro”, comemora a premiada e futura historiadora cearense.

Para Vitória, receber a premiação foi coroar um esforço que precisou ser dobrado no ano passado, quando se tornou mãe na adolescência. “É um misto de emoções, porque me engajei mais no 2º ano. E foi quando tive uma dificuldade maior, porque sou mãe. E não é fácil ser mãe no 3º ano, sendo uma mulher preta e pobre. É muita dificuldade”, emociona-se.

Mas nunca perdi a força de vontade, porque eu sei que por meio da educação você pode mudar sua realidade, inspirar e ajudar outras pessoas. Estamos aqui pra isso.

Inspirar para mudar realidades é o que corre no DNA da professora Virgínia Vilagran, gestora da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Matias Beck, em Fortaleza. Com o projeto “Círculo de Construção de Paz como ferramenta de diálogo e na prevenção à violência escolar”, ela venceu a categoria Gestão Inspiradora.

“É a possibilidade de a gente mostrar que é possível ser multiplicador da paz, fazer uma escuta empática todo dia. Ser um espaço, por excelência, transformador na educação. Essa iniciativa desmistifica tudo: sempre vemos na mídia o que não deu certo, então quando a gente consegue colocar o que brilha, dá certo, coloca a autoestima lá em cima”, celebra.

Ver um projeto desafiador de promover paz dentro de todo o contexto escolar ser agraciado foi, para Virgínia, “uma injeção de esperança”. “Foi uma voz: ‘tá vendo? Você não está lutando sozinha.’ É a possibilidade de as pessoas verem que na minha escola está dando certo e inspirar outras.”

Terra de Sabidos

Legenda: Professor Gerlylson Rubens, gestor da EEM Dr. César Cals, em Fortaleza, recebe prêmio na categoria Destino Universidade. Foto: Kid Júnior.

O Prêmio Terra de Sabidos 2025 – fruto de série jornalística de mesmo nome, publicada anualmente desde 2022 – contou com os apoios do Governo do Estado do Ceará e da Prefeitura de Fortaleza, e com patrocínio da Alece, além da parceria técnica da Agência Porvir, que atua com iniciativas inovadoras na educação.

Para Alex Magalhães, diretor comercial do Sistema Verdes Mares, a iniciativa “é a materialização do que o SVM acredita em relação à educação de qualidade, pública, que é importantíssima pra todo o País e pro nosso Ceará”.

“Vemos aqui o que tem de melhor, inspirador pra nossa juventude. É um prêmio que, certamente, vai se multiplicar em muitos resultados. Que os estudantes saiam das escolas públicas, cheguem às universidades e coloquem o Ceará em destaque ainda maior”, torce.

O diretor evidenciou, ainda, a importância da comunicação e das equipes de jornalismo do Sistema Verdes Mares na projeção das histórias inspiradoras – ouvidas e escritas pela jornalista Thatiany Nascimento, que assina as reportagens do Terra de Sabidos no Diário do Nordeste.

Egressa de escola pública e pesquisadora de comunicação, Thatiany afirma que a possibilidade de produzir o Terra de Sabidos “conecta dois pontos” importantes da própria trajetória. “Um deles é poder me envolver em um projeto cuja relevância da pauta é indiscutível e que carrega em si a necessidade de garantir visibilidade e alcance: o valor transformador da educação na vida de milhares de nós”, situa.

“O outro”, complementa, “é justamente poder contribuir a partir desse lugar de quem vivenciou as conquistas e os dilemas da escola pública, e agora pode ajudar a reduzir estigmas e descréditos sobre essa mesma realidade”.

“Nesse processo, acredito que o jornalismo e, por efeito, meu trabalho, pode contribuir, em várias dimensões, como provocar e qualificar esse debate, registrar os desafios atuais e produzir novas narrativas sobre tantas histórias reais, anônimas e inspiradoras”, finaliza a repórter.

Confira os vencedores de cada categoria do Prêmio Terra de Sabidos 2025

Educador Transformador

Projeto: “Vozes e sentidos no assentamento Paulo Freire: educação inclusiva para a transformação climática”

Educador responsável: Edevania Pereira dos Santos

Coautores: Rayane Ferreira Soares e Carlos Ruan Saraiva Cândido

O que é o projeto: O projeto promove uma educação inclusiva e ambiental em contexto rural, com foco em crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa utiliza animações adaptadas e kits táteis sensoriais para facilitar o aprendizado sobre história local e mudanças climáticas. As atividades incluem oficinas, rodas de conversa e ações práticas de coleta seletiva, envolvendo alunos, professores e a comunidade.

Nome da instituição: Escola Municipal de Ensino Infantil Fundamental de Tempo Integral José Nunes Leitão

Rede: Municipal

Cidade: Monsenhor Tabosa

Saberes Cearenses

Projeto: “Entre chás e café servem-se histórias”

Educador responsável: Cristiane Ferreira Arrais

O que é o projeto: A proposta incentiva os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) a coletar e registrar contos, lendas e narrativas populares de Antonina do Norte. O projeto valoriza a oralidade e a cultura local, fortalecendo o sentimento de pertencimento e identidade comunitária.

Nome da instituição: Escola de Ensino Fundamental em Tempo Integral 8 de Maio

Rede: Municipal

Cidade: Antonina do Norte

Protagonismo Estudantil

Projeto: “Mulheres Pretas: resistência, luta e valorização”

Estudantes vencedoras: Clara Vitória Soares Fernandes e Amanda Lourane Bezerra Rocha.

Educador responsável: Yan Bezerra de Morais

Coautores: Maria Inedi Leite

O que é o projeto: O projeto combate o racismo e valoriza a negritude de meninas e mulheres negras na escola e na comunidade. A iniciativa promove ações de letramento racial, formação docente e diálogo comunitário, com palestras, oficinas, exposições e o podcast “Café com Melanina”, sendo reconhecida com o Selo Escola Antirracista e prêmios acadêmicos.

Nome da instituição: EEEP Professor José Osmar Plácido da Silva

Rede: Estadual

Cidade: Barro

Gestão Inspiradora

Projeto: “Círculo de Construção de Paz como ferramenta de diálogo e na prevenção à violência escolar”

Educador responsável: Virgínia Vilagran Pinheiro

Coautores: Sâmia Araújo dos Santos, Elisonete Costa da Silva e Laiane Fernanda de Melo Bezerra.

O que é o projeto: A iniciativa utiliza a Justiça Restaurativa como metodologia para mediar conflitos e promover o diálogo na escola. Surgiu diante de casos de violência, discriminação e bullying, buscando transformar o ambiente escolar em um espaço de empatia, respeito e convivência saudável. Os Círculos de Paz também são aplicados para refletir sobre temas como gravidez na adolescência e relações interpessoais.

Nome da instituição: Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Matias Beck

Rede: Estadual

Cidade: Fortaleza

Destino Universidade

Projeto: "Rumo à universidade: o valor do meu sonho só eu posso pagar"

Educador responsável: Gerlylson Rubens dos Santos Silva

Coautores: André Fialho de Oliveira, Islania Barros Lima, José Vlauberto Rocha Lima e Josiara Gurgel Tavares.

O que é o projeto: O projeto de tempo pedagógico ampliado, com simulados e aulões, busca reduzir desigualdades sociais e educacionais no Ceará, preparando estudantes da escola pública para o ingresso na universidade. Em 2024, a EEM Dr. César Cals alcançou 444 aprovações, equivalentes a 70% dos alunos da 3ª série.

Nome da instituição: EEM Dr. César Cals

Rede: Estadual

Cidade: Fortaleza