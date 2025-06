Terra de Sabidos 2025 mostra como o acesso à universidade muda a vida de ex-alunos da rede pública no CE

O acesso de estudantes das escolas públicas ao ensino superior no Brasil ainda é um desafio que carece de uma série de ações conjuntas para ser superado. No Ceará esse contexto não é diferente, no entanto, nos últimos anos, diferentes medidas têm garantido o aumento do número de jovens em universidades, sejam elas públicas, federais e estaduais; filantrópicas ou particulares. Esse cenário, além de revelar o avanço de algumas estratégias, promove uma discussão em torno da autoestima dos estudantes, assim como da valorização do ensino público.

Com isso, o Diário do Nordeste lança a 4ª edição do “Terra de Sabidos”, um projeto de reportagens jornalísticas multimídia, que aborda o fortalecimento da educação pública no Ceará. Neste ano, com o tema “Terra de Sabidos, destino Universidade”, os conteúdos destacam a busca por acesso ao ensino superior, a conquista da vaga e as mudanças provocadas por esse ingresso na vida de alunos egressos da rede pública no Ceará — alguns inclusive que passaram tanto pela rede municipal de Fortaleza quanto estadual — , e as inspirações que esse movimento gera.

O especial, que ao longo dos anos já contou histórias de estudantes de Fortaleza e mais 10 cidades do Ceará, também mostra que mecanismos como a Lei de Cotas — política pública que reserva 50% das vagas no ensino superior para estudantes da rede pública, considerando questões socioeconômicas, raciais e étnicas — , o Sistema Unificado de Seleção (Sisu), o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Programa Universidade para Todos (Prouni) têm, em certo grau, alterado esse cenário garantido melhorias no últimos anos.

No Ceará, em 2024, dados da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) apontam que 24.403 estudantes que concluíram o ensino médio na rede estadual foram aprovados em universidades públicas e privadas. Comparado a 2021, ano ainda sob efeito direto da pandemia de Covid, quando 11.123 alunos foram aceitos, a quantidade mais do que dobrou.

No Estado esse acesso tem crescido, conforme apresentam os dados sistematizados pela gestão estadual. Mas é claro que os obstáculos, dentre eles, a superação de dificuldades socioeconômicas, as barreiras estruturais, as distintas condições das escolas e a própria garantia de permanência na universidade, não desapareceram.

Esse movimento do aumento de estudantes egressos de redes públicas no ensino superior, inclusive em universidades que estão dentro e fora do Ceará, evidencia ainda que esse processo passa por diversas etapas, setores e estratégias. Dentre os jovens que hoje estão matriculados em universidades, parte deles também cursou o ensino fundamental na rede pública municipal de Fortaleza — assim como em escolas públicas municipais de outras cidades do Ceará.

Cerca de 90 mil pessoas já tiveram acesso aos estudos da Academia Enem, projeto da Prefeitura de Fortaleza que oferta aulas gratuitas para estudantes se prepararem para vestibulares

Isso revela como as redes precisam, desde cedo, abordar o assunto, a partir de ações, diálogos e políticas públicas, aproximando a comunidade escolar do tema ensino superior, com iniciativas que possam ocorrer dentro e fora das unidades. Em Fortaleza, dados da Prefeitura mostram que, desde que foi criada, em 2013, a Academia Enem, projeto destinado ao ingresso de alunos na educação superior através do Enem, do ProUni e vestibulares em geral, já contou com cerca de 90 mil pessoas participando dos seus cursos, formações presenciais e acesso a conteúdos online.

Histórias de desafios e superações

O especial Terra de Sabidos deste ano vai trazer, a partir de julho, 8 reportagens multimídia, com minibiografias no youtube do Diário do Nordeste. A apuração percorreu distintos bairros de Fortaleza e áreas rurais de cidades do interior do Ceará, como Itarema, Ipueiras e Granjeiro, e conta experiências de alunos recém-egressos de escolas públicas do Ceará que acessaram universidades públicas e privadas.

O Terra de Sabidos contará experiências como a de uma aluna indígena que conseguiu uma vaga no curso de Farmácia, sendo a única da escola a ingressar no ensino superior; do aluno da zona rural que precisou viajar 480km para acessar a universidade em outra região do Ceará; e, dentre outros, do aluno de Fortaleza que estudou na rede municipal, na rede estadual, teve que conciliar trabalho com estudos e ainda assim perseverou para acessar ao ensino superior.

São trajetórias duras, mas também inspiradoras que apontam quão desafiante e, em paralelo, recompensante e transformadora, tem sido a oportunidade de estar na universidade. Os casos trazem a celebração incomum do potencial que o acesso ao ensino superior tem para abrir portas e alterar rotas na vida tanto dos jovens que protagonizam os percursos, como das famílias e pessoas que estão no entorno deles.

As histórias dos alunos da rede pública trazem a celebração incomum do potencial que o acesso ao ensino superior pode gerar, a exemplo de Rebeca Freitas, egressa de uma escola profissionalizante em Fortaleza e agora universitária na UFC.

A edição deste ano, “Terra de Sabidos: destino Universidade”, foi produzida e escrita pela repórter Thatiany Nascimento, com idealização e edição de Dahiana Araújo, editora de Cotidiano do Diário do Nordeste. O fotógrafo que integra a equipe de reportagem é Davi Rocha e a coordenação de jornalismo do especial é de Karine Zaranza. A distribuição do material nas redes sociais é da jornalista Melissa Carvalho, com edição de Aline Conde e Geovana Rodrigues.

Quarta edição do Terra de Sabidos

Lançado em 2022, o projeto Terra de Sabidos no Diário do Nordeste dá visibilidade, através de produções jornalísticas, a ações relacionadas à educação pública no Ceará e a valorização da educação como ferramenta de transformação social. Para isso, discute, por meio das histórias, os impactos em diferentes setores da sociedade e também em gerações familiares.

Nas três edições anteriores, histórias de alunos, professores, egressos e demais envolvidos no processos formais de ensino e aprendizagem retratam que, apesar dos percalços por quais ainda passam os agentes da educação pública, os avanços possibilitados nos últimos anos são revertidos na formação de estudantes e vão além do foco no mercado de trabalho, gerando reflexões sobre garantia da dignidade e cidadania.

Na primeira edição, em 2022, o Diário do Nordeste contou histórias de 10 estudantes da rede pública estadual do Ceará e da rede municipal de Fortaleza, que, via educação, tiveram as trajetórias alteradas, conquistado oportunidades, reconhecimentos local, estadual e nacional com premiações.

Na segunda, por meio do especial “Escola de todos os tempos” veiculado em 2023, foram trabalhadas trajetórias de estudantes, professores e gestores de escolas públicas estaduais de tempo integral, discutindo o impacto desse modelo de ensino na vida dos alunos e de toda a comunidade escolar, assim como de cidades inteiras. Essa edição, inclusive, levou o terceiro lugar na categoria Jornalismo Impresso e Digital na 17ª edição do Prêmio Gandhi de Comunicação 2024, realizado pela Agência da Boa Notícia, em 2024.

Na terceira, do ano passado, “Histórias de vai e volta”, foram relatadas experiências de alunos egressos de escolas públicas estaduais que, ao saírem desse espaço, e adentrarem em novos campos de estudo, como o ensino superior, retornaram às suas regiões de origem, territórios, bairros, desenvolvendo alguma iniciativa de impacto social positivo e compartilhando benefícios.