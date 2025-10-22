Conheça os vencedores do Prêmio Terra de Sabidos do Diário do Nordeste

Cinco projetos de escolas públicas localizadas nas cidades de Barro, Fortaleza, Antonina do Norte e Monsenhor Tabosa foram os grandes vencedores do Prêmio Terra de Sabidos 2025, do Diário do Nordeste. O resultado final vem após uma criteriosa seleção entre jurados, que elegeram iniciativas que inspiram, transformam e representam o melhor da educação pública do Ceará.

No próximo dia 29 de outubro, o Sistema Verdes Mares (SVM) realizará a entrega do Prêmio Terra de Sabidos aos vencedores de cada uma das cinco categorias. A cerimônia da premiação ocorrerá na Assembleia Legislativa do Ceará, em Fortaleza. O prêmio recebeu 199 inscrições válidas de ações realizadas em escolas públicas - municipais e estaduais - em 71 cidades cearenses.

Veja também Terra de Sabidos Conheça o projeto 'Terra de Sabidos' do Diário do Nordeste e relembre as histórias já reveladas Terra de Sabidos Prêmio Terra de Sabidos distribuirá R$ 15 mil entre projetos de educação no CE; veja como participar

Lançado em 2025, o Prêmio Terra de Sabidos reconhece e valoriza projetos inspiradores desenvolvidos nas unidades públicas da educação básica do Ceará. A premiação é um desdobramento da série jornalística de mesmo nome, produzida e publicada anualmente pelo Diário do Nordeste desde de 2022.

O prêmio foi aberto à participação de estudantes, professores, coordenadores e gestores. Do total de inscrições válidas, 106 foram da rede estadual e 93 das redes municipais.

Balanço das inscrições

O prêmio está dividido em cinco categorias distintas e recebeu as seguintes quantidade de inscrições:

Educador Transformador: 77

Saberes Cearenses: 40

Protagonismo Estudantil: 37

Gestão Inspiradora: 30

Destino Universidade: 15

O maior número de inscrições foram de iniciativas desenvolvidas em escolas localizadas nas cidades de Fortaleza, Monsenhor Tabosa, Cruz, São Gonçalo do Amarante e Várzea Alegre. Cada um desses municípios registrou 6 inscrições ou mais.

Dentre os critérios, os projetos inscritos devem ser inovadores, buscar resolver problemas cotidianos escolares, desenvolver a autoestima e a aprendizagem dos estudantes e valorizar saberes e culturas locais. Para serem consideradas aptas ao prêmio as propostas inscritas foram realizadas entre 2024 e 2025 ou estão em andamento.

Confira os vencedores de cada categoria do Prêmio Terra de Sabidos 2025

Educador Transformador

Projeto: “Vozes e sentidos no assentamento Paulo Freire: educação inclusiva para a transformação climática”

Educador responsável: Edevania Pereira dos Santos

Coautores: Rayane Ferreira Soares e Carlos Ruan Saraiva Cândido

O que é o projeto: O projeto promove uma educação inclusiva e ambiental em contexto rural, com foco em crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa utiliza animações adaptadas e kits táteis sensoriais para facilitar o aprendizado sobre história local e mudanças climáticas. As atividades incluem oficinas, rodas de conversa e ações práticas de coleta seletiva, envolvendo alunos, professores e a comunidade.

Nome da instituição: Escola Municipal de Ensino Infantil Fundamental de Tempo Integral José Nunes Leitão

Rede: Municipal

Cidade: Monsenhor Tabosa

Saberes Cearenses

Projeto: “Entre chás e café servem-se histórias”

Educador responsável: Cristiane Ferreira Arrais

O que é o projeto: A proposta incentiva os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) a coletar e registrar contos, lendas e narrativas populares de Antonina do Norte. O projeto valoriza a oralidade e a cultura local, fortalecendo o sentimento de pertencimento e identidade comunitária.

Nome da instituição: Escola de Ensino Fundamental em Tempo Integral 8 de Maio

Rede: Municipal

Cidade: Antonina do Norte

Protagonismo Estudantil

Projeto: “Mulheres Pretas: resistência, luta e valorização”

Estudantes vencedoras: Clara Vitória Soares Fernandes e Amanda Lourane Bezerra Rocha.

Educador responsável: Yan Bezerra de Morais

Coautores: Maria Inedi Leite

O que é o projeto: O projeto combate o racismo e valoriza a negritude de meninas e mulheres negras na escola e na comunidade. A iniciativa promove ações de letramento racial, formação docente e diálogo comunitário, com palestras, oficinas, exposições e o podcast “Café com Melanina”, sendo reconhecida com o Selo Escola Antirracista e prêmios acadêmicos.

Nome da instituição: EEEP Professor José Osmar Plácido da Silva

Rede: Estadual

Cidade: Barro

Gestão Inspiradora

Projeto: “Círculo de Construção de Paz como ferramenta de diálogo e na prevenção à violência escolar”

Educador responsável: Virgínia Vilagran Pinheiro

Coautores: Sâmia Araújo dos Santos, Elisonete Costa da Silva e Laiane Fernanda de Melo Bezerra.

O que é o projeto: A iniciativa utiliza a Justiça Restaurativa como metodologia para mediar conflitos e promover o diálogo na escola. Surgiu diante de casos de violência, discriminação e bullying, buscando transformar o ambiente escolar em um espaço de empatia, respeito e convivência saudável. Os Círculos de Paz também são aplicados para refletir sobre temas como gravidez na adolescência e relações interpessoais.

Nome da instituição: Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Matias Beck

Rede: Estadual

Cidade: Fortaleza

Destino Universidade

Projeto: "Rumo à universidade: o valor do meu sonho só eu posso pagar"

Educador responsável: Gerlylson Rubens dos Santos Silva

Coautores: André Fialho de Oliveira, Islania Barros Lima, José Vlauberto Rocha Lima e Josiara Gurgel Tavares.

O que é o projeto: O projeto de tempo pedagógico ampliado, com simulados e aulões, busca reduzir desigualdades sociais e educacionais no Ceará, preparando estudantes da escola pública para o ingresso na universidade. Em 2024, a EEM Dr. César Cals alcançou 444 aprovações, equivalentes a 70% dos alunos da 3ª série.

Nome da instituição: EEM Dr. César Cals

Rede: Estadual

Cidade: Fortaleza

O que é a premiação?

Os vencedores de cada uma das 5 categorias receberão um prêmio de R$ 3.000,00, que será depositado na conta do líder da equipe (professor ou gestor responsável pela inscrição), sendo de responsabilidade da liderança a divisão do prêmio entre os demais integrantes. Somente na categoria "Gestão Inspiradora", o valor será destinado à escola premiada.

Os vencedores receberão o valor em dinheiro, troféu e medalha e participarão do evento de premiação, que acontecerá em Fortaleza. Além disso, os projetos vencedores terão os relatos publicados em formato de matéria no Diário do Nordeste, ganhando ampla divulgação e visibilidade.

As despesas de transporte e hospedagem são de responsabilidade dos próprios participantes.

A premiação conta com o apoio do Governo do Estado do Ceará, da Prefeitura de Fortaleza e o patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, além da parceria técnica da Agência Porvir, que atua com iniciativas inovadoras na educação.

Como os projetos foram selecionados?

A seleção dos projetos foi feita em duas etapas: na primeira fase, uma equipe de profissionais externos e internos do Diário do Nordeste atribui notas de 1 a 10 a cada projeto, baseando-se em critérios como impacto e transformação, diversidade e inclusão, escalabilidade, valorização da autoestima e protagonismo, envolvimento coletivo, conexão com a aprendizagem e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), criatividade e inovação.

Em seguida, uma comissão julgadora final composta por educadores e especialistas convidados escolheu um único vencedor de cada categoria.

Confira os integrantes da comissão julgadora final:

Educador Transformador

Ivan Siqueira: Professor do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos (IHAC), da Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Débora Garofalo: Professora, especialista em Educação e colunista do Porvir

Desempate:

Marina Lopes: Cofundadora e diretora editorial de soluções da Agência Porvir

Saberes Cearenses

Antonio de Oliveira Lima: Procurador do Ministério Público do Trabalho, coordenador da Rede Peteca

Gabriele Antunes: Professora do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e coordenadora da Rede Internacional de Pesquisas em Pedagogia Feminista Negra (REDE - PEFENE)

Protagonismo Estudantil

Gabriel Maia Salgado: Gerente da área de Educação e Culturas Infanto-Juvenis do Instituto Alana

Lilia Melo: Cofundadora do coletivo Cine Club TF e liderança na Frente de Mulheres Negras por Justiça Climática

Gestão Inspiradora

Heulália Charalo Rafante: Diretora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará (UFC)

Adriana Martinelli: Diretora de Conteúdo da Bett Brasil e Consultora para Educação Inovadora

Destino Universidade

Cinthia Rodrigues: Cocriadora e presidente da ONG Quero na Escola

Silvia Lima: Doutoranda na área da Educação, Especialista na Formação de Educadores e Gerente na área de Advocacy do Instituto Ayrton Senna.

O que é o projeto Terra de Sabidos?

Desde 2022, o Diário do Nordeste produz e veicula o especial Terra de Sabidos. O projeto de reportagens especiais conta histórias protagonizadas por estudantes e professores da rede pública do Ceará moradores das mais distintas áreas das 14 regiões de planejamento do Estado. O material em formato multimídia é publicado no site e nas redes sociais do jornal.

Em 2025, a iniciativa jornalística chegou à quarta edição e o foco da cobertura foi o acesso de egressos de escolas públicas à universidade. O especial percorre Fortaleza e cidades do interior como Itarema, Ipueiras e Granjeiro, e conta experiências de egressos de escolas públicas do Ceará que acessaram a universidade, seja via Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ou Programa Universidade para Todos (Prouni).

Veja aqui as informações da cerimônia de premiação que ocorre dia 29 de outubro.