Premiação do Terra de Sabidos terá Luana Génot como palestrante

Evento irá premiar projetos inspiradores de escolas públicas do Ceará

Thatiany Nascimento thatiany.nascimento@svm.com.br
Terra de Sabidos
Mulher negra com cabelo afro e trançado na parte frontal, usando batom preto, vestido colorido e brincos vermelhos em formato de flor, posando em ambiente externo com fundo neutro.
Legenda: Na cerimônia de entrega das premiações Luana Genot abordará o tema “Educação antirracista e inclusiva: caminhos para uma escola que valoriza a diversidade e promove igualdade racial”.
Foto: Divulgação

A cerimônia de entrega do Prêmio Terra de Sabidos do Diário do Nordeste, que será realizada na quarta-feira (29) na Assembleia Legislativa do Ceará, em Fortaleza, terá como palestrante a especialista em igualdade racial Luana Génot, que é empresária, escritora, fundadora e diretora do Instituto Identidades do Brasil (ID_BR), organização sem fins lucrativos referência na aceleração da igualdade racial no País.

O evento irá celebrar e agraciar os vencedores da premiação que reconhece práticas inspiradoras desenvolvidas por estudantes, professores, coordenadores e gestores das redes públicas de ensino do Ceará, sejam elas municipais ou estaduais.

Na cerimônia de entrega das premiações Luana Génot abordará o tema “Educação antirracista e inclusiva: caminhos para uma escola que valoriza a diversidade e promove igualdade racial”.

Luana Génot é uma referência, sendo conselheira no Conselho Global de Diversidade e Inclusão da L’Oréal e assessora empresas da Fortune 500 na construção de ambientes mais diversos e equitativos; criadora da Deb, uma inteligência artificial pioneira em letramento racial, de gênero e climático e coidealizadora do Prêmio Sim à Igualdade Racial, transmitido pela TV Globo. 

Ela é autora de três livros sobre identidade e inclusão, incluindo um finalista do Prêmio Jabuti. 

O Prêmio Terra de Sabidos foi lançado em 2025 e recebeu 199 inscrições válidas, provenientes de 71 cidades cearenses, e destacou cinco projetos que representam os destaques da educação pública nas categorias Educador Transformador, Saberes Cearenses, Protagonismo Estudantil, Gestão Inspiradora e Destino Universidade.

As iniciativas premiadas são das cidades de Barro, Fortaleza, Antonina do Norte e Monsenhor Tabosa. A premiação é um desdobramento da série jornalística de mesmo nome, produzida e publicada anualmente pelo Diário do Nordeste desde de 2022. 

O Prêmio conta com o apoio do Governo do Estado do Ceará, da Prefeitura de Fortaleza e o patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, além da parceria técnica da Agência Porvir, que atua com iniciativas inovadoras na educação. 

Como participar da cerimônia?

Além da palestra, a cerimônia também terá uma mesa com debatedores especialistas no tema Educação, promovendo uma discussão sobre valorização da educação pública e a autoestima estudantil. 

Para participar, basta se inscrever neste link e comparecer à premiação:  

O que é a premiação?

Os vencedores de cada uma das 5 categorias receberão um prêmio de R$ 3.000,00, que será depositado na conta do líder da equipe (professor ou gestor responsável pela inscrição), sendo de responsabilidade da liderança a divisão do prêmio entre os demais integrantes. Somente na categoria "Gestão Inspiradora", o valor será destinado à escola premiada. 

Os vencedores receberão o valor em dinheiro, troféu e medalha e participarão do evento de premiação, que acontecerá em Fortaleza. Além disso, os projetos vencedores terão os relatos publicados em formato de matéria no Diário do Nordeste, ganhando ampla divulgação e visibilidade.  

As despesas de transporte e hospedagem são de responsabilidade dos próprios participantes. 

Quem são os vencedores?

  • Educador Transformador

Projeto: “Vozes e sentidos no assentamento Paulo Freire: educação inclusiva para a transformação climática”

Educador responsável: Edevania Pereira dos Santos

Coautores: Rayane Ferreira Soares e Carlos Ruan Saraiva Cândido

O que é o projeto: O projeto promove uma educação inclusiva e ambiental em contexto rural, com foco em crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A iniciativa utiliza animações adaptadas e kits táteis sensoriais para facilitar o aprendizado sobre história local e mudanças climáticas. As atividades incluem oficinas, rodas de conversa e ações práticas de coleta seletiva, envolvendo alunos, professores e a comunidade.

Nome da instituição: Escola Municipal de Ensino Infantil Fundamental de Tempo Integral José Nunes Leitão
Rede: Municipal
Cidade: Monsenhor Tabosa

  • Saberes Cearenses

Projeto: “Entre chás e café servem-se histórias”

Educador responsável: Cristiane Ferreira Arrais

O que é o projeto: A proposta incentiva os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) a coletar e registrar contos, lendas e narrativas populares de Antonina do Norte. O projeto valoriza a oralidade e a cultura local, fortalecendo o sentimento de pertencimento e identidade comunitária. 

Nome da instituição: Escola de Ensino Fundamental em Tempo Integral 8 de Maio
Rede: Municipal
Cidade: Antonina do Norte

  • Protagonismo Estudantil

Projeto: “Mulheres Pretas: resistência, luta e valorização”

Estudantes vencedoras: Clara Vitória Soares Fernandes e Amanda Lourane Bezerra Rocha.

Educador responsável: Yan Bezerra de Morais

Coautores: Maria Inedi Leite

O que é o projeto: O projeto combate o racismo e valoriza a negritude de meninas e mulheres negras na escola e na comunidade. A iniciativa promove ações de letramento racial, formação docente e diálogo comunitário, com palestras, oficinas, exposições e o podcast “Café com Melanina”, sendo reconhecida com o Selo Escola Antirracista e prêmios acadêmicos.

Nome da instituição: EEEP Professor José Osmar Plácido da Silva
Rede: Estadual
Cidade: Barro 

  • Gestão Inspiradora

Projeto: “Círculo de Construção de Paz como ferramenta de diálogo e na prevenção à violência escolar”

Educador responsável: Virgínia Vilagran Pinheiro

Coautores: Sâmia Araújo dos Santos, Elisonete Costa da Silva e Laiane Fernanda de Melo Bezerra.

O que é o projeto: A iniciativa utiliza a Justiça Restaurativa como metodologia para mediar conflitos e promover o diálogo na escola. Surgiu diante de casos de violência, discriminação e bullying, buscando transformar o ambiente escolar em um espaço de empatia, respeito e convivência saudável. Os Círculos de Paz também são aplicados para refletir sobre temas como gravidez na adolescência e relações interpessoais.

Nome da instituição: Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Matias Beck
Rede: Estadual
Cidade: Fortaleza

  • Destino Universidade

Projeto: "Rumo à universidade: o valor do meu sonho só eu posso pagar"

Educador responsável: Gerlylson Rubens dos Santos Silva

Coautores: André Fialho de Oliveira, Islania Barros Lima, José Vlauberto Rocha Lima e Josiara Gurgel Tavares. 

O que é o projeto: O projeto de tempo pedagógico ampliado, com simulados e aulões, busca reduzir desigualdades sociais e educacionais no Ceará, preparando estudantes da escola pública para o ingresso na universidade. Em 2024, a EEM Dr. César Cals alcançou 444 aprovações, equivalentes a 70% dos alunos da 3ª série.

Nome da instituição: EEM Dr. César Cals
Rede: Estadual


 

