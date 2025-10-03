Diário do Nordeste
Inscrições no Prêmio Terra de Sabidos terminam próxima semana; saiba como participar

A premiação vai distribuir R$ 15 mil entre os vencedores. Podem participar estudantes, professores, coordenadores e gestores

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Terra de Sabidos
sala de aula com vários alunos sentados em carteiras estudantis
Legenda: A premiação acontecerá no dia 29 de outubro
Foto: Thiago Gadelha


As inscrições para o Prêmio Terra de Sabidos, do Diário do Nordeste, seguem abertas até o dia 7 de outubro. A iniciativa voltada para estudantes, professores, coordenadores e gestores, distribuirá R$ 15 mil entre os melhores projetos inspiradores desenvolvidos em escolas públicas das redes municipais e estaduais do Ceará. Os participantes podem escolher entre cinco categorias: educador transformador; protagonismo estudantil; gestão inspiradora; destino universidade e saberes cearenses (confira detalhes de cada uma delas).  

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente por meio de um formulário eletrônico, disponível no site do Diário do Nordeste. A premiação irá reconhecer projetos inovadores  que buscam resolver problemas cotidianos escolares, desenvolver a autoestima e a aprendizagem dos estudantes e valorizem saberes e culturas locais.

Inscreva-se aqui

Mas vale destacar que as propostas inscritas no prêmio devem ter sido realizadas entre 2024 e 2025 ou estar em andamento. O prêmio é um desdobramento da série jornalística de mesmo nome, produzida e publicada anualmente desde 2022 pelo Diário do Nordeste

Confira as categorias e os detalhes de cada uma 

  • Educador transformador: Destinada a professores, a categoria valoriza práticas inspiradoras com resultados visíveis. Os projetos devem evidenciar metodologias criativas e eficazes que contribuam para transformar realidades e resolver problemas no ambiente escolar. Podem se inscrever professores da rede pública, individualmente ou em equipes de até três integrantes;
  • Protagonismo estudantil: Voltada para iniciativas protagonizadas por alunos, com a mediação de professores, essa categoria premia ações que promovem mudanças significativas na escola ou na comunidade escolar, além de destacar a liderança juvenil, como campanhas de conscientização, projetos colaborativos e ações de apoio entre pares. Podem se inscrever estudantes, individualmente ou em equipes de até cinco integrantes. A inscrição é realizada pelo educador responsável;
  • Gestão inspiradora: Essa categoria reconhece a atuação de lideranças escolares que desenvolvem ações capazes de impactar a cultura da escola como um todo, valorizando práticas que mobilizam a comunidade na tomada de decisões e fortalecem uma cultura de colaboração e respeito. Podem se inscrever: diretores e coordenadores, individualmente ou em equipes de até cinco integrantes;
  • Destino universidade: Essa categoria contempla projetos que apoiam estudantes no acesso ao ensino superior, com foco no Enem e nos vestibulares. As ações podem incluir estratégias pedagógicas, orientação vocacional, acompanhamento personalizado e apoio emocional durante a preparação. Podem se inscrever professores, coordenadores e diretores, individualmente ou em equipes de até cinco pessoas. Os projetos podem envolver estudantes, mas a inscrição deve ser realizada pelo educador responsável;
  • Saberes cearenses: Essa categoria é destinada a projetos que estabelecem vínculos entre a escola, o território e os saberes locais. Serão reconhecidas iniciativas que promovam a valorização das culturas regionais, das tradições populares cearenses e das identidades comunitárias, ampliando o papel social da escola. Podem se inscrever professores, coordenadores e diretores, individualmente ou em equipes de até cinco pessoas. Os projetos podem envolver estudantes, mas a inscrição deve ser realizada pelo educador responsável.

A premiação conta com o apoio do Governo do Estado do Ceará, da Prefeitura de Fortaleza e o patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, além da parceria técnica da Agência Porvir, que atua com iniciativas inovadoras na área da educação. 

O Prêmio inclui somente escolas públicas tanto das redes municipais quanto das estaduais do Ceará. Logo, não são aceitos projetos desenvolvidos na rede privada. Além disso, iniciativas que estejam apenas em fase de planejamento, sem aplicação prática não podem concorrer. 

Também não serão aceitas as inscrições de projetos desenvolvidos por secretários de educação, representantes de secretarias, ONGs, sindicatos ou associações filantrópicas. A premiação veta ainda projetos com conteúdos político-partidários.

Qual a premiação?

Em cada categoria, os vencedores irão receber um prêmio de R$ 3.000, que será depositado na conta do líder da equipe (professor ou gestor responsável pela inscrição). A liderança será responsável pela divisão do prêmio entre os demais integrantes. Na categoria "Gestão Inspiradora", o valor será destinado à escola premiada. 

Os projetos vencedores terão os relatos publicados em formato de matéria no Diário do Nordeste, ganhando ampla divulgação e visibilidade.  Os vencedores serão anunciados no dia 20 de outubro de 2025. Somente os primeiros lugares de cada categoria serão divulgados. 

Como se inscrever no Prêmio Terra de Sabidos?

A inscrição deve ser realizada via formulário online no qual os candidatos irão fornecer dados de identificação, descrição e objetivos do projeto, recursos utilizados, metodologias aplicadas, resultados e impactos observados, além do envolvimento da comunidade escolar. 

Inscreva-se aqui

É preciso anexar evidências documentais, como fotos, vídeos, documentos ou depoimentos que comprovem a materialidade da iniciativa.

Os participantes podem inscrever mais de um projeto, mas em categorias diferentes. O mesmo projeto não pode ser inscrito em mais de uma categoria. Também não é possível ter duas propostas na mesma categoria.

Como os projetos serão selecionados?

A seleção dos projetos ocorrerá em duas etapas: 

  • Primeira fase: uma equipe de profissionais externos e internos do Diário do Nordeste atribui notas de 1 a 10 a cada projeto, considerando critérios como impacto e transformação, diversidade e inclusão, escalabilidade, valorização da autoestima e protagonismo, envolvimento coletivo, conexão com a aprendizagem e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), criatividade e inovação;
  • Segunda fase: haverá deliberação de uma comissão julgadora final, composta por educadores e especialistas convidados, para a escolha de um único vencedor de cada categoria. 

Quando e como será a premiação?

A premiação ocorrerá no dia 29 de outubro de 2025, no auditório da Assembleia Legislativa do Ceará, em Fortaleza. Na ocasião, os vencedores de cada categoria, além do prêmio em dinheiro, receberão troféu e medalha.  

Todos os integrantes dos projetos premiados serão convidados para o evento de premiação, porém as despesas de transporte e hospedagem são de responsabilidade dos próprios participantes. 

Dúvidas ou solicitações sobre o prêmio devem ser enviadas para o e-mail: terradesabidos@svm.com.br

Conheça o especial Terra de Sabidos

Desde 2022, o Diário do Nordeste produz e veicula o especial Terra de Sabidos. O projeto de reportagens especiais  conta histórias protagonizadas por estudantes e professores da rede pública do Ceará moradores das mais distintas áreas das 14 regiões de planejamento do Estado. O material em formato multimídia é publicado no site e nas redes sociais do jornal. 

Em 2025, a iniciativa jornalística chegou à quarta edição e o foco da cobertura foi o acesso de egressos de escolas públicas à universidade. O especial percorre Fortaleza e cidades do interior como Itarema, Ipueiras e Granjeiro, e conta experiências de egressos de escolas públicas do Ceará que acessaram a universidade, seja via Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ou Programa Universidade para Todos (Prouni). 

