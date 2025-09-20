Prêmio Terra de Sabidos distribuirá R$ 15 mil entre projetos de educação no CE; veja como participar

O Prêmio Terra de Sabidos, lançado na quinta-feira (18) pelo Diário do Nordeste, irá distribuir R$ 15 mil entre os melhores projetos inspiradores desenvolvidos em escolas públicas das redes municipais e estaduais do Ceará. A iniciativa segue com inscrições abertas até o dia 7 de outubro e tem cinco categorias: educador transformador; protagonismo estudantil; gestão inspiradora; destino universidade e saberes cearenses (confira detalhes de cada uma delas).

As inscrições para o Prêmio Terra de Sabidos são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente por meio de um formulário eletrônico, disponível no site do Diário do Nordeste. A premiação é um desdobramento da série jornalística de mesmo nome, produzida e publicada desde de 2022 pelo Diário do Nordeste.

Inscreva-se aqui

Os projetos inscritos devem ser inovadores, buscarem resolver problemas cotidianos escolares, desenvolver a autoestima e a aprendizagem dos estudantes e valorizar saberes e culturas locais. Uma das condições é que as propostas inscritas no prêmio devem ter sido realizadas entre 2024 e 2025 ou estar em andamento.

Confira as categorias e os detalhes de cada uma

Educador transformador: Destinada a professores, a categoria valoriza práticas inspiradoras com resultados visíveis. Os projetos devem evidenciar metodologias criativas e eficazes que contribuam para transformar realidades e resolver problemas no ambiente escolar. Podem se inscrever professores da rede pública, individualmente ou em equipes de até três integrantes.

Protagonismo estudantil : Voltada para iniciativas protagonizadas por alunos, com a mediação de professores, essa categoria premia ações que promovem mudanças significativas na escola ou na comunidade escolar, além de destacar a liderança juvenil, como campanhas de conscientização, projetos colaborativos e ações de apoio entre pares. Podem se inscrever estudantes, individualmente ou em equipes de até cinco integrantes. A inscrição é realizada pelo educador responsável.

Gestão inspiradora : Essa categoria reconhece a atuação de lideranças escolares que desenvolvem ações capazes de impactar a cultura da escola como um todo, valorizando práticas que mobilizam a comunidade na tomada de decisões e fortalecem uma cultura de colaboração e respeito. Podem se inscrever: diretores e coordenadores, individualmente ou em equipes de até cinco integrantes.

Destino universidade : Essa categoria contempla projetos que apoiam estudantes no acesso ao ensino superior, com foco no Enem e nos vestibulares. As ações podem incluir estratégias pedagógicas, orientação vocacional, acompanhamento personalizado e apoio emocional durante a preparação. Podem se inscrever professores, coordenadores e diretores, individualmente ou em equipes de até cinco pessoas. Os projetos podem envolver estudantes, mas a inscrição deve ser realizada pelo educador responsável.

Saberes cearenses: Essa categoria é destinada a projetos que estabelecem vínculos entre a escola, o território e os saberes locais. Serão reconhecidas iniciativas que promovam a valorização das culturas regionais, das tradições populares cearenses e das identidades comunitárias, ampliando o papel social da escola. Podem se inscrever professores, coordenadores e diretores, individualmente ou em equipes de até cinco pessoas. Os projetos podem envolver estudantes, mas a inscrição deve ser realizada pelo educador responsável.

A premiação conta com o apoio do Governo do Estado do Ceará, da Prefeitura de Fortaleza e o patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, além da parceria técnica da Agência Porvir, que atua com iniciativas inovadoras na área da educação.

O Prêmio engloba apenas escolas públicas (sejam elas municipais ou estaduais) do Ceará, portanto, projetos desenvolvidos na rede privada do Ceará não são aceitos, bem como os desenvolvidos em instituições de ensino superior. Além disso, iniciativas que estejam apenas em fase de planejamento, sem aplicação prática não podem concorrer.

Projeto desenvolvido por secretários de educação, representantes de secretarias, ONGs, sindicatos ou associações filantrópicas também não serão aceitos. A premiação veta ainda projetos com conteúdos político-partidários.

Como se inscrever no Prêmio Terra de Sabidos?

A inscrição deve ser realizada via formulário online, e os interessados irão fornecer dados de identificação, descrição e objetivos do projeto, recursos utilizados, metodologias aplicadas, resultados e impactos observados, além do envolvimento da comunidade escolar.

É preciso anexar evidências documentais, como fotos, vídeos, documentos ou depoimentos que comprovem a materialidade da iniciativa.

Os participantes podem inscrever mais de um projeto, desde que em categorias diferentes. Não é permitido enviar o mesmo projeto em mais de uma categoria. Também não é possível ter duas propostas na mesma categoria.

Em caso de preenchimento incompleto do formulário, falta de resposta aos contatos da organização ou comprovação de plágio o projeto é desclassificado.

Como os projetos serão selecionados?

A seleção dos projetos ocorrerá em duas etapas: na primeira haverá uma avaliação de um júri especializado e na segunda haverá deliberação de uma comissão julgadora final.

Na primeira fase, uma equipe de profissionais externos e internos do Diário do Nordeste atribui notas de 1 a 10 a cada projeto, considerando critérios como impacto e transformação, diversidade e inclusão, escalabilidade, valorização da autoestima e protagonismo, envolvimento coletivo, conexão com a aprendizagem e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), criatividade e inovação.

Caberá à comissão julgadora final, composta por educadores e especialistas convidados, escolher um único vencedor de cada categoria.

Qual a premiação?

Os vencedores de cada categoria receberão um prêmio de R$ 3.000, que será depositado na conta do líder da equipe (professor ou gestor responsável pela inscrição). A liderança será responsável pela divisão do prêmio entre os demais integrantes.

Na categoria "Gestão Inspiradora", o valor será destinado à escola premiada.

Os projetos vencedores terão os relatos publicados em formato de matéria no Diário do Nordeste, ganhando ampla divulgação e visibilidade.

Os vencedores serão anunciados no Diário do Nordeste no dia 20 de outubro de 2025, e apenas os primeiros lugares de cada categoria serão divulgados.

Todos os integrantes dos projetos premiados serão convidados para o evento de premiação que acontecerá em Fortaleza, porém as despesas de transporte e hospedagem são de responsabilidade dos próprios participantes. A data da premiação será divulgada nos canais do SVM.

Dúvidas ou solicitações sobre o prêmio devem ser enviadas para o e-mail: terradesabidos@svm.com.br

O que é o especial Terra de Sabidos?

O especial Terra de Sabidos do Diário do Nordeste, desde 2022, conta histórias protagonizadas por estudantes e professores da rede pública do Ceará moradores das mais distintas áreas das 14 regiões de planejamento do Estado. O projeto veicula reportagens multimídia publicadas no site e nas redes sociais do jornal.

Em 2025, a iniciativa jornalística chegou à quarta edição e o foco da cobertura foi o acesso de egressos de escolas públicas à universidade. O especial percorre Fortaleza e cidades do interior como Itarema, Ipueiras e Granjeiro, e conta experiências de egressos de escolas públicas do Ceará que acessaram a universidade, seja via Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ou Programa Universidade para Todos (Prouni).