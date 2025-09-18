Diário do Nordeste lança Prêmio Terra de Sabidos para alunos e educadores; veja como se inscrever

O Diário do Nordeste lança, nesta quinta-feira (18), o Prêmio Terra de Sabidos, que irá reconhecer e valorizar projetos inspiradores desenvolvidos em escolas públicas - municipais e estaduais - do Ceará. A premiação é um desdobramento da série jornalística de mesmo nome, produzida e publicada anualmente pelo Diário do Nordeste desde de 2022. Estudantes, professores, coordenadores e gestores podem concorrer.

Se inscreva aqui.

Os projetos inscritos devem ser inovadores, buscarem resolver problemas cotidianos escolares, desenvolver a autoestima e a aprendizagem dos estudantes e valorizar saberes e culturas locais. Todas as propostas inscritas na premiação devem ter sido realizadas entre 2024 e 2025 ou estar em andamento.

As inscrições para o Prêmio Terra de Sabidos são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente por meio de um formulário eletrônico, disponível no site do Diário do Nordeste, entre esta quinta-feira (12) e o dia 7 de outubro. Também constará o regulamento do prêmio com os devidos esclarecimentos.

O prêmio está dividido em cinco categorias distintas (confira o detalhamento):

Educador transformador : Destinada a professores, a categoria valoriza práticas inspiradoras com resultados visíveis. Os projetos devem evidenciar metodologias criativas e eficazes que contribuam para transformar realidades e resolver problemas no ambiente escolar. Podem se inscrever professores da rede pública, individualmente ou em equipes de até três integrantes;

: Destinada a professores, a categoria valoriza práticas inspiradoras com resultados visíveis. Os projetos devem evidenciar metodologias criativas e eficazes que contribuam para transformar realidades e resolver problemas no ambiente escolar. Podem se inscrever professores da rede pública, individualmente ou em equipes de até três integrantes; Protagonismo estudantil : Voltada para iniciativas protagonizadas por alunos, com a mediação de professores, essa categoria premia ações que promovem mudanças significativas na escola ou na comunidade escolar, além de destacar a liderança juvenil, como campanhas de conscientização, projetos colaborativos e ações de apoio entre pares. Podem se inscrever estudantes, individualmente ou em equipes de até cinco integrantes. A inscrição é realizada pelo educador responsável;

: Voltada para iniciativas protagonizadas por alunos, com a mediação de professores, essa categoria premia ações que promovem mudanças significativas na escola ou na comunidade escolar, além de destacar a liderança juvenil, como campanhas de conscientização, projetos colaborativos e ações de apoio entre pares. Podem se inscrever estudantes, individualmente ou em equipes de até cinco integrantes. A inscrição é realizada pelo educador responsável; Gestão inspiradora : Essa categoria reconhece a atuação de lideranças escolares que desenvolvem ações capazes de impactar a cultura da escola como um todo, valorizando práticas que mobilizam a comunidade na tomada de decisões e fortalecem uma cultura de colaboração e respeito. Podem se inscrever: diretores e coordenadores, individualmente ou em equipes de até cinco integrantes;

: Essa categoria reconhece a atuação de lideranças escolares que desenvolvem ações capazes de impactar a cultura da escola como um todo, valorizando práticas que mobilizam a comunidade na tomada de decisões e fortalecem uma cultura de colaboração e respeito. Podem se inscrever: diretores e coordenadores, individualmente ou em equipes de até cinco integrantes; Destino universidade : Essa categoria contempla projetos que apoiam estudantes no acesso ao ensino superior, com foco no Enem e nos vestibulares. As ações podem incluir estratégias pedagógicas, orientação vocacional, acompanhamento personalizado e apoio emocional durante a preparação. Podem se inscrever professores, coordenadores e diretores, individualmente ou em equipes de até cinco pessoas. Os projetos podem envolver estudantes, mas a inscrição deve ser realizada pelo educador responsável;

: Essa categoria contempla projetos que apoiam estudantes no acesso ao ensino superior, com foco no Enem e nos vestibulares. As ações podem incluir estratégias pedagógicas, orientação vocacional, acompanhamento personalizado e apoio emocional durante a preparação. Podem se inscrever professores, coordenadores e diretores, individualmente ou em equipes de até cinco pessoas. Os projetos podem envolver estudantes, mas a inscrição deve ser realizada pelo educador responsável; Saberes cearenses: Essa categoria é destinada a projetos que estabelecem vínculos entre a escola, o território e os saberes locais. Serão reconhecidas iniciativas que promovam a valorização das culturas regionais, das tradições populares cearenses e das identidades comunitárias, ampliando o papel social da escola. Podem se inscrever professores, coordenadores e diretores, individualmente ou em equipes de até cinco pessoas. Os projetos podem envolver estudantes, mas a inscrição deve ser realizada pelo educador responsável.

A premiação conta com o apoio do Governo do Estado do Ceará, da Prefeitura de Fortaleza e o patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, além da parceria técnica da Agência Porvir, que atua com iniciativas inovadoras na educação.

O especial Terra de Sabidos, desde 2022, conta histórias protagonizadas por estudantes e professores anônimos da rede pública do Ceará, moradores das mais distintas áreas das 14 regiões de planejamento do Estado.

O projeto conta com reportagens multimídia publicadas no site do Diário do Nordeste e publicações nas redes sociais do jornal. Em 2025, a iniciativa jornalística chegou à quarta edição e o foco da cobertura foi o acesso de egressos de escolas públicas à universidade.

Qual a premiação?

Os vencedores de cada uma das 5 categoria receberão um prêmio de R$ 3.000,00, que será depositado na conta do líder da equipe (professor ou gestor responsável pela inscrição), sendo de responsabilidade da liderança a divisão do prêmio entre os demais integrantes. A única diferença é na categoria "Gestão Inspiradora", na qual o valor será destinado à escola premiada.

Os projetos vencedores terão os relatos publicados em formato de matéria no Diário do Nordeste, ganhando ampla divulgação e visibilidade.

Os vencedores serão anunciados no Diário do Nordeste no dia 20 de outubro de 2025, e apenas os primeiros lugares de cada categoria serão divulgados.

Todos os integrantes dos projetos premiados serão convidados para o evento de premiação que acontecerá em Fortaleza, porém as despesas de transporte e hospedagem são de responsabilidade dos próprios participantes. A data da premiação será divulgada nos canais do SVM.

Como se inscrever?

Os participantes devem acessar o formulário e fornecer dados de identificação, descrição e objetivos do projeto, recursos utilizados, metodologias aplicadas, resultados e impactos observados, além do envolvimento da comunidade escolar. É necessário anexar evidências documentais, como fotos, vídeos, documentos ou depoimentos.

Os participantes podem inscrever mais de um projeto, desde que em categorias diferentes. Não é permitido inscrever o mesmo projeto em duas ou mais categorias. Também não é permitido inscrever dois projetos na mesma categoria.

Quem não pode participar?

Não poderão participar da premiação:

Projetos desenvolvidos na rede privada do Ceará ou de escolas públicas ou privadas fora do Ceará;

Projetos desenvolvidos em instituições de ensino superior;

Iniciativas que estejam apenas em fase de planejamento, sem aplicação prática;

bem como secretários de educação, representantes de secretarias, ONGs, sindicatos ou associações filantrópicas.

Além disso, projetos com conteúdos político-partidários são vetados, com foco exclusivo em iniciativas que impactam efetivamente o ensino e a aprendizagem.

Como os projetos serão selecionados?

A seleção dos projetos ocorrerá em duas etapas: primeiro haverá uma avaliação de um júri especializado, seguido da deliberação de uma comissão julgadora final.

Na primeira fase, uma equipe de profissionais externos e internos do Diário do Nordeste atribui notas de 1 a 10 a cada projeto, baseando-se em critérios como impacto e transformação, diversidade e inclusão, escalabilidade, valorização da autoestima e protagonismo, envolvimento coletivo, conexão com a aprendizagem e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), criatividade e inovação.

A comissão julgadora final será composta por educadores e especialistas convidados que escolherão um único vencedor de cada categoria.

A desclassificação pode ocorrer por preenchimento incompleto do formulário, falta de resposta aos contatos da organização ou comprovação de plágio.

Dúvidas ou solicitações sobre o prêmio devem ser enviadas para o e-mail: terradesabidos@svm.com.br

