Uece e Urca abrem inscrições para vestibular, com 4.250 mil vagas no total; veja detalhes

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) e a Universidade Regional do Cariri (Urca) elegem setembro como o mês das inscrições para o vestibular – a primeira referente a 2026.1, e a segunda para o Processo Seletivo Unificado 2025.2. Juntas, ambas somam 4.250 mil vagas para centenas de cursos de graduação.

De 1º a 12 de setembro, acontecem as inscrições para o vestibular da Uece. São 2.880 vagas para cursos presenciais, distribuídas entre 11 municípios: Fortaleza, Tauá, Itapipoca, Quixeramobim, Crateús, Limoeiro do Norte, Aracati, Canindé, Quixadá, Iguatu e Mombaça.

O processo seletivo é organizado pela Comissão Executiva do Vestibular (CEV). O período de inscrição acontece entre 8h do dia 1º de setembro e 17h do dia 12 de setembro, exclusivamente pelo site da CEV/Uece. A taxa de inscrição é de R$ 160.

A primeira fase será realizada em 12 de outubro de 2025, um domingo, com prova de conhecimentos gerais. São 85 questões sobre as áreas de Ciências Humanas (Filosofia, Geografia, História e Sociologia), Ciências da Natureza e Matemática (Biologia, Física, Matemática e Química) e Linguagens e Códigos (Educação Física, Língua Espanhola ou Língua Francesa ou Língua Inglesa e Língua Portuguesa).

Candidatos que optarem pelos cursos de Música farão o Exame de Habilidade Específica (EHE), aplicado em duas etapas: prova escrita, em 26 de outubro; e prova oral, em 31 de outubro.

A segunda fase, por sua vez, ocorrerá em dois dias, com aplicação da prova de redação e das provas específicas: o primeiro será em 30 de novembro; o segundo dia, em 1º de dezembro de 2025.

Para efetivar a inscrição, é necessário anexar, em formato PDF, um documento oficial de identidade com foto, o histórico escolar do Ensino Médio e, para os candidatos que concorrerem pelo sistema de cotas sociais, o comprovante de renda.

Aqueles que optarem por vagas reservadas às cotas PPIQ (pretos, pardos, indígenas e quilombolas) também devem enviar o termo de autodeclaração devidamente preenchido. Todos os detalhes sobre documentação, regras, cronograma e programas de provas estão disponíveis no edital, publicado no site da CEV.

Universidade Regional do Cariri

Já a Urca reservará 1.370 vagas para 21 cursos de graduação dentro do Processo Seletivo Unificado 2025.2. As inscrições acontecem de 1º a 25 de setembro, com ingresso no primeiro semestre letivo de 2026.1 nos Campi de Iguatu e Mauriti, e no segundo semestre letivo 2025.2 para os demais Campi.

As provas serão realizadas nos dias 18 e 19 outubro (sábado e domingo). No primeiro dia, serão aplicadas as provas de Física, Matemática, Química e Biologia; no segundo, História, Geografia, Língua Portuguesa/Literatura Lusófona, Língua Estrangeira e Redação.

O valor da taxa de inscrição do Processo Seletivo Unificado varia. Custa R$ 150 para candidatos que não obtiveram o benefício de isenção; R$ 75 para alunos de escolas públicas do Estado que estão solicitando pela segunda vez; e R$ 112,50 para quem está solicitando pela terceira vez

A realização do Processo Seletivo Unificado está a cargo da Comissão Executiva do Vestibular – CEV. O edital para mais informações pode ser acessado neste site.

As vagas serão destinadas para os cursos de Artes Visuais, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Medicina, Pedagogia, Química, Teatro e Turismo.

Há uma novidade: pela primeira vez os vestibulandos poderão concorrer às vagas nos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Agronômica, aprovados recentemente no Conselho Universitário (Consuni), da Instituição.

As vagas serão distribuídas para os Campi de Barbalha, Crajubar, Pimenta, São Miguel, Violeta Arraes, Missão Velha, Mauriti, Iguatu e Campos Sales.