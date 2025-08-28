Governo do Ceará abre concurso para o Corpo de Bombeiros com 50 vagas; veja detalhes

O Governo do Ceará anunciou, nesta quinta-feira (28), abertura do concurso público para o cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares (QOBM) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE). No total, serão ofertadas 50 vagas para ingresso imediato e mais 80 vagas para o cadastro de reserva.

As inscrições já iniciam no próximo dia 15 e seguem abertas até o dia 29 de setembro deste ano. Conforme anúncio do governador Elmano de Freitas, o edital do certame será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (28).

“Publicaremos hoje no Diário Oficial do Estado o edital do concurso com 50 vagas para 2º Tenente do Quadro de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. Essa é mais uma ação para ampliar o nosso efetivo, garantir mais proteção, salvar vidas e estar ainda mais perto da população em situações de emergência”, disse o governador.

Como se inscrever no concurso dos Bombeiros do Ceará?

Para se inscrever no concurso do CBMCE, é preciso acessar a página do site do Instituto Consulpam, o organizador do concurso. Após publicação no Diário Oficial, o edital também ficará disponível no site dos Bombeiros.

Requisitos

Ter idade de até 29 anos, 11 meses e 29 dias

Nível superior completo;

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “B”;

Ter, no mínimo, 1,62m de altura, se candidato do sexo masculino, e 1,57m, se candidata do sexo feminino; e

Estar apto física e mentalmente para o exercício do cargo.

Quais as etapas do concurso?

Prova Objetiva;

Inspeção de Saúde;

Avaliação Psicológica;

Avaliação de Capacidade Física;

Investigação Social.

O exame físico exigirá o teste de natação 100 metros, além de outros testes.

Concursos para as forças de segurança do Estado

Em maio deste ano, o governo já havia anunciado outras 450 vagas para os cargos de soldado do Corpo de Bombeiros e formação de cadastro de reserva. As inscrições encerraram em 2 de junho. Conforme o edital, o salário inicial é de R$ 5.893,30.

Além do concurso dos Bombeiros, outros certames estão em andamento para as forças de segurança do Estado. Para soldado a Polícia Militar do Ceará, são mil vagas, já para oficial investigador são 500 vagas e outras 100 vagas para delegado da Polícia Civil.

Mais de 3 mil novos agentes de segurança já foram nomeados desde 2023.