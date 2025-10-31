Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Empregos

emprego

Empregos

Dicas de como fazer o pitch perfeito na entrevista de emprego

Entrevista com recrutador começa bem antes do contato pessoal e pode ser decisiva para o futuro profissional.

Redação 24 de Agosto de 2020
home office

Empregos

Organizar o ambiente do home office ajuda na produtividade

Especialista traz ideias para os profissionais projetarem e decorarem o espaço de trabalho em casa.

Redação 19 de Agosto de 2020
estudar

Empregos

Especialistas apontam que 2021 deve ser o ano dos concursos no Brasil

A tendência é que o cenário dos concursos públicos no País mude após a pandemia. Confira algumas das principais oportunidades previstas.

Redação 12 de Agosto de 2020
online

Empregos

Pandemia traz necessidade de novas habilidades para o profissional

Pesquisa aponta que letramento digital, orientação por dados, empatia e resiliência são soft skills que colaboradores de todas as áreas vão necessitar.

Redação 14 de Junho de 2020
reunião virtual corporativa

Empregos

Como fazer uma reunião ser produtiva

Erika Linhares, pedagoga e executiva especializada em soft skills, traz dicas para um bom encontro de trabalho.

Redação 10 de Junho de 2020

Empregos

Utilizar mapas mentais auxilia no estudo para concursos

Ferramenta amplia a retenção do conteúdo ao estimular as ações mentais.

Redação 31 de Maio de 2020

Empregos

Planejamento e disciplina ajudam a estudar em casa

Conheça algumas dicas valiosas que vão facilitar a sua preparação para provas importantes.

Redação 24 de Maio de 2020

Empregos

Habilidades que serão requisitadas por recrutadores após a pandemia

Autoconhecimento, empatia, autogestão e consciência organizacional podem abrir portas para os candidatos nos processos seletivos.

Redação 22 de Maio de 2020

Empregos

Como cuidar da coluna durante o home office

Especialistas ressaltam importância da postura correta para a manutenção da saúde.

Redação 22 de Maio de 2020

Empregos

Cursos online gratuitos ampliam conhecimento durante a pandemia

Empresas e instituições oferecem cursos de curta duração para aprimorar qualificação profissional e pessoal.

Redação 15 de Maio de 2020
1 2 3