Entrevista com recrutador começa bem antes do contato pessoal e pode ser decisiva para o futuro profissional.
Especialista traz ideias para os profissionais projetarem e decorarem o espaço de trabalho em casa.
A tendência é que o cenário dos concursos públicos no País mude após a pandemia. Confira algumas das principais oportunidades previstas.
Pesquisa aponta que letramento digital, orientação por dados, empatia e resiliência são soft skills que colaboradores de todas as áreas vão necessitar.
Erika Linhares, pedagoga e executiva especializada em soft skills, traz dicas para um bom encontro de trabalho.
Ferramenta amplia a retenção do conteúdo ao estimular as ações mentais.
Conheça algumas dicas valiosas que vão facilitar a sua preparação para provas importantes.
Autoconhecimento, empatia, autogestão e consciência organizacional podem abrir portas para os candidatos nos processos seletivos.
Especialistas ressaltam importância da postura correta para a manutenção da saúde.
Empresas e instituições oferecem cursos de curta duração para aprimorar qualificação profissional e pessoal.