Rede Assaí Atacadista abre 160 vagas de emprego em lojas no Ceará; saiba como se inscrever

A Rede Assaí Atacadista abriu 160 vagas de emprego para lojas no estado do Ceará. Entre as principais oportunidades oferecidas estão os cargos de operador de loja e operador de caixa. Segundo a empresa, todas as posições de trabalho são elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas operacionais.

Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deve acessar o site da rede atacadista por meio deste link e clicar nas vagas disponíveis da região. No cadastro, são solicitados dados como CPF e número de telefone. Para concorrer, é necessário ter mais de 18 anos, ensino médio completo e contar com um endereço de e-mail atualizado.

A seleção de emprego do Assaí terá etapas presenciais e online. A empresa informou que oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o país.

Com atuação no Ceará desde 2008, o Assaí conta com 15 lojas nas cidades de Fortaleza, Maracanaú, Iguatu, Caucaia, Sobral e Juazeiro do Norte. Ao todo, o Atacadista gera cerca de 7.500 empregos diretos e indiretos. A rede está presente em todos os estados da região Nordeste, com o total de 82 lojas.