Assaí entra na nova carteira de redução de carbono da Bolsa de Valores do Brasil; veja quem mais está na lista

Em meio ao boom do atacarejo no Brasil, o Assaí Atacadista (ASAI3) entrou para o ‘clube’ seleto de empresas na Bolsa de Valores que estão reduzindo a emissão de gases do efeito estufa no País. A empresa integra a nova carteira do Índice Carbono Eficiente da B3 (ICO2 B3).

Veja também Bruna Damasceno Ceará entra no top 5 com melhor indicador de sustentabilidade ambiental nos negócios, diz estudo da Fiec Bruna Damasceno Ceará tem duas cidades com melhores indicadores ESG do Nordeste; veja ranking

Atualmente, o indicador reúne 64 ações, incluindo empresas como Natura e Renner. Para fazer parte da classificação, é necessário comprovar a eficácia das medidas adotadas em prol do meio ambiente.

A nova carteira do ICO2 B3, que teve a metodologia revisada, entrou em vigor em janeiro deste ano e vale até abril. Esse é um parâmetro importante para quem se preocupa com as questões ambientais na hora de investir.

Conforme o Assaí, este é o terceiro ano consecutivo que o atacadista é reconhecido pelo índice da B3. Segundo o gerente de sustentabilidade e investimento social da empresa, Fabio Lavezo, a inclusão demonstra o compromisso contínuo com a gestão, a agenda climática e a transparência nas divulgações das emissões de carbono.

“Até 2030 temos como meta reduzir 38% a quantidade de CO² em nossas operações”, projetou.

Conforme a B3, é necessário atender aos seguintes critérios para integrar o indicador. São eles:

Pertencer à carteira do índice que mede o desempenho médio das 100 ações mais negociadas na B3, o IBrX 100. Uma vez aprovados no processo de seleção, para permanecerem nas carteiras do ICO2 B3 ao longo do ano, os ativos devem compor o portfólio do IBrX100 na data de sua publicação e nos rebalanceamentos quadrimestrais;

Terem aderido formalmente à iniciativa do ICO2 B3 por meio do preenchimento do formulário eletrônico padrão;

Reportar dados de seu inventário anual de Gases do Efeito Estufa (GEE), devidamente suportados por evidências e de acordo com o nível de abrangência e prazo definidos pela B3.

Entenda melhor a temática 4 pontos que você precisa saber O que é ESG? ESG é a sigla, em inglês, para Ambiental, Social e Governança (Environmental, Social and Governance). O conjunto de práticas visa reduzir os impactos ambientais provocados pelas empresas e desenvolver um sistema econômico justo e transparente. Por isso, pode contribuir para a descarbonização da economia, termo usado para a redução da emissão de dióxido de carbono (CO₂), principal gás responsável pelo efeito estufa. ESG surgiu em um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2004, e também está atrelado aos Objetivos de Desenvolvimento da ONU. Por que o ESG é importante para o consumidor? O ESG é importante para toda a sociedade, considerando que o País é marcado por assimetrias socioeconômicas, herança do período colonial, escravista e de uma cultura patriarcal. Por isso, pode promover mudanças de equidade no mercado de trabalho, além de reduzir os impactos ambientais dos negócios, sobretudo em um contexto de crise climática. Compreender a importância da agenda ESG ajuda a tomar decisões de consumo baseadas em práticas ambientais e sociais, pressionando os negócios a se adequarem. O que é a Agenda 2030? A Agenda 2030 é um compromisso global firmado pelos 193 Estados-membro da ONU, com o objetivo de gerar desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental, considerando as prioridades de países e localidades. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são parte da Agenda 2030 O que é o Acordo de Paris? O Acordo de Paris é um pacto internacional voltado para conter o aquecimento global, aprovado como lei doméstica por 194 países e pela União Europeia, em 2015. Pelo tratado, a meta era manter o aquecimento abaixo de 2ºC e, na medida do possível, 1,5ºC.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.