Atacarejo avança no Nordeste em meio à reestruturação e derrocada dos hipermercados

Após um boom nos últimos anos, os atacarejos começam a encontrar problemas de competitividade, com quedas de vendas em algumas lojas em mercados mais consolidados, como no Sudeste. No Nordeste, contudo, o segmento segue em uma tendência ascendente.

De acordo com dados da NielsenIQ, o atacarejo acumula alta de 23,4% em volume de vendas no Nordeste, considerando janeiro até o dia 7 de maio, em comparação com igual período do ano passado. Em todo o País a alta é de 19,9%.

Considerando a variação do volume de vendas em uma mesma loja no ano passado e neste ano, o levantamento aponta quedas de até 5% no trimestre em regiões como a São Paulo, Rio de Janeiro e Centro-Oeste, mercados em que o modelo de negócio está consolidado há mais tempo.

Para o líder de sucesso do cliente de varejo na NielsenIQ, Jonathas Rosa, essa desaceleração faz parte de um momento de reestruturação do canal, em meio a um momento de competitividade entre lojas e, em alguns casos, implementação de serviços como forma de mostrar um diferencial.

Esse movimento pode ocorrer em todo o País, considerando os diferentes níveis de desenvolvimento de cada região. No Nordeste, o canal segue avançando, mesmo na comparação entre mesmas lojas.

Competitividade entre lojas

O modelo de Cash&Carry (em português, “pague e leve”, outro nome utilizado para os atacarejos) tem se popularizado ao longo dos últimos dez anos, sobretudo devido aos preços mais baixos oferecidos.

A expansão no número de lojas do segmento foi e vem sendo bastante rápida. Em alguns mercados, como o de São Paulo, 85% das residências já fazem uma única compra no mês em comércios do tipo, conforme dados da NielsenIQ.

Com uma ampla oferta de lojas, é difícil que elas não passem a competir entre si, o que leva à queda no número de vendas para uma mesma loja. Segundo Jonathas, esse movimento é normal e não representa uma preocupação com o futuro do canal, que hoje é o que mais cresce no País.

Jonathas Rosa Líder de sucesso do cliente de varejo na NielsenIQ A gente tem um processo de migração dos hipermercados para os atacarejos. Lojas [de atacarejo] que estavam abertas há anos e competiam com os hiper, acabavam absorvendo parte dessas vendas dos hiper e cresceram. Tempos depois, quando [o hipermercado] vira atacarejo, a loja mais antiga passa a se equilibrar, tende a perder vendas”

Ele afirma que esse movimento deve ocorrer em todo o País guardados os devidos níveis de desenvolvimento. No Nordeste, ainda há espaço que o mercado de atacarejo cresça antes que a competitividade seja um empecilho. Conforme a Nielsen, a penetração do canal nas residências é de 72% na região.

“Nos parece que é um processo de evolução natural, que acaba se regulando. Às vezes passa o máximo que deveria, para depois se reajustar e continuar crescendo”, destaca.

Oferta de serviços

Tradicionalmente, o professor de Marketing e Comportamento do Consumidor da Unichristus e Faculdade CDL, Christian Avesque, aponta que o atacarejo é buscado pelos consumidores para compras de itens básicos, em preços mais baixos (inclusive com marcas de segunda linha) e em volume.

Os atacarejos “originais” eram grandes galpões localizados mais distantes dos centros urbanos com a disposição de produtos em pallets e poucos funcionários, configuração que permitia uma grande redução de custos que era repassada para o consumidor.

Com o avanço do modelo de negócio, contudo, essas características vêm mudando aos poucos.

Christian Avesque Professor de marketing e comportamento do consumidor da Unichristus e Faculdade cdl Nos últimos três ou quatro anos os atacarejos implementaram pagamento no crédito, o que aumentou os custos. Isso levou um pouco a queda nas vendas, principalmente no Sudeste e no Sul. No Sudeste e no Sul, os atacarejos estão incorporando especialidades que eram tipicamente dos supermercados, como carnes nobres, vinhos. Eles estão quase um modelo híbrido entre o atacarejo tradicional e os hipermercados, que são um modelo que está acabando”

De acordo com o presidente da Associação Cearense de Supermercados, Nidovando Pinheiro, essa tendência já vem sendo percebida inclusive no Ceará.

Atacarejos tem passado a ofertar serviços como açougue e padaria

“A gente observa que o atacarejo começou a oferecer muito serviço, como o varejo oferece, acabou que não está tendo mais um diferencial. Não está tendo mais a mesma força que tinha antes o atacarejo. O consumidor frequentava muito o atacarejo porque ele percebia uma diferença no preço, hoje ela já não percebe mais isso, porque o atacarejo começou a oferecer mais serviços, não tem mais tanta diferença para o varejo”, diz.

A implementação de serviços tem mudado os preços praticados nos Cash&Carry, como aponta Jonathas Rosa.

“Esse é o equilíbrio que o canal vai ter que buscar, trazer mais serviços e manter um nível de serviço e competitividade forte. Hoje, o atacarejo oferece diferença de preço de 9% em média em relação a outros canais. Há dois anos o canal era 12% mais barato, há seis anos era 15%. Ao longo do tempo ele vem perdendo essa competitividade, tem que ver até que ponto essa competitividade pode chegar”, coloca.

Fim dos hipermercados

Enquanto os atacarejos oferecem preços mais baixos e os supermercados uma maior comodidade, os hipermercados perderam espaço nessa briga, ao competir também com os marketplaces.

Carrefour da avenida Barão de Studart, que irá encerrar as atividades no fim deste mês. Em Fortaleza, os hipermercados se tornam mais raros pouco a pouco. Um exemplo é o, que irá encerrar as atividades no fim deste mês.

Conforme dados da NielsenIQ, a queda no volume de vendas no Nordeste no acumulado do segundo trimestre deste ano se destaca em relação ao restante do Brasil. As vendas caíram 22% na região, enquanto a redução foi de 1,9% no cenário nacional.

“A queda vem muito puxada pelo fechamento de lojas, com as lojas do BomPreço sendo convertidas. Se a loja fechou, ela deixa de ser medida aí e passa a ser medida no atacarejo. A gente teve lojas do Extra, do BomPreço, que tiveram transformação de um formato para outro”, explica Rosa.

