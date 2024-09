Grupo Mateus esclarece rumores sobre compra de ações do Assaí Atacadista

O Grupo Mateus divulgou comunicado aos acionistas nesta segunda-feira (2) onde nega "qualquer negociação ou tratativa" para adquirir ações do Assaí Atacadista, um dos principais concorrentes da empresa maranhense no varejo alimentício nacional.

Neste domingo (1º), Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo, afirmou em coluna que o banco Itaú e a corretora XP Investimentos estariam preparando uma oferta do Grupo Mateus para os acionistas do Assaí para o controle da companhia atacadista.

Por meio da central de relacionamento com os investidores, a empresa maranhense negou que estaria interessada em comprar ações da concorrente, e esclareceu que o foco das expansões da companhia está concentrada nas regiões Norte e Nordeste. O Assaí tem sede em São Paulo.

"A Companhia permanece focada no seu planejamento estratégico original de expansão na região Nordeste, fomentando a consolidação e o adensamento de rotas nas regiões Norte e Nordeste do país, inclusive considerando as tratativas para estruturação e conclusão da potencial operação com o Novo Atacado Comércio de Alimentos Ltda", disse a empresa.

No fim de maio, o Grupo Mateus adquiriu 51% da participação do pernambucano Novo Atacarejo, que à época contava com cerca de 30 lojas entre Paraíba e Pernambuco.

Assaí nega que tenha sido procurado pelo Grupo Mateus

Após o assunto vir à tona, o Assaí Atacadista também emitiu comunicado aos acionistas, onde desmente que foi procurado pelo Grupo Mateus para uma possível associação entre as empresas.

"(O Assaí) vem a público esclarecer aos acionistas e ao mercado em geral (…) que não recebeu ou foi informado de qualquer oferta do Grupo Mateus pelo controle da Companhia. Em linha com as melhores práticas de governança corporativa, a Companhia manterá seus acionistas e o mercado devidamente informados sobre quaisquer fatos relevantes ou desdobramentos que possam surgir", declarou.

Atualmente, a empresa maranhense é a maior rede do Norte e Nordeste brasileiro, segundo dados do ranking da Cielo e da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC). O Grupo Mateus, em 2023, teve faturamento de R$ 25,3 bilhões, assumindo a 7ª posição nacional de maiores companhias do setor varejista.

No setor supermercadista, o Mateus está atrás somente do Grupo Carrefour Brasil e do próprio Assaí, primeira e segunda maiores empresas varejistas do Brasil, respectivamente.

Segundo dados do fim de agosto, o grupo maranhense tinha 450 lojas abertas no Nordeste, com exceção do Rio Grande do Norte, e no Pará. Desse total, 268 são de varejo (88 de atacarejo, 76 de varejo e 104 de eletro) e 182 de conveniência.

Neste mês de setembro, está prevista a inauguração do segundo Mix Mateus em Fortaleza, no bairro José Walter. No local, deve funcionar ainda a sede administrativa do grupo no Ceará.