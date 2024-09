Preço da gasolina comum em Fortaleza cai, em média, 31 centavos em agosto; veja números

O preço da gasolina comum em Fortaleza encolheu R$ 0,31 em agosto. De acordo com dados do balanço semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o combustível começou o mês valendo, em média, R$ 6,36/litro, e encerrou o último sábado (31) comercializado a R$ 6,05/l.

Em julho, a Petrobras anunciou o reajuste de 20 centavos no preço da gasolina comum. O aumento foi repassado ao consumidor quase que imediatamente, que logo na segunda metade do mês, encontrou o combustível a quase R$ 7 o litro em Fortaleza.

Ao longo das semanas seguintes, porém, a gasolina comum foi voltando aos patamares anteriores ao reajuste, e chegou a ser vendida a menos de R$ 6/l na capital cearense.

Conforme o balanço da ANP, entre os últimos dias de julho e os primeiros dias de agosto (semana de 28/07 a 03/08), o litro do combustível era comercializado, em média, a R$ 6,36.

Após variações ao longo das semanas, a gasolina comum caiu R$ 0,31 (o que representa 4,87%), e chegou próximo dos valores de antes do reajuste.

Etanol tem leve queda; diesel fica praticamente estável

Se no primeiro semestre o etanol, ao contrário da gasolina comum, teve alta em Fortaleza, no mês de agosto o combustível também teve redução no preço.

O etanol começou o mês comercializado a R$ 5,11/litro. Ao longo de agosto, o produto sofreu ligeiras quedas, e neste sábado, a média de preço na capital cearense foi de R$ 5,02/l, redução de R$ 0,09 - equivalente a 1,77%.

Se a redução no valor do etanol foi pequena, diesel passou praticamente estável na média de preços. O combustível pesquisado em Fortaleza pela ANP, o óleo diesel S10, começou agosto vendido a R$ 5,96, e fechou o mês valendo R$ 5,97.

Confira, semana a semana de agosto, os preços dos combustíveis em Fortaleza segundo a ANP:

28 de julho a 3 de agosto

Gasolina comum: R$ 6,05;

R$ 6,05; Etanol: R$ 5,02;

R$ 5,02; Diesel: R$ 5,97.

4 de agosto a 10 de agosto

Gasolina comum: R$ 6,18;

R$ 6,18; Etanol: R$ 5,02;

R$ 5,02; Diesel: R$ 5,94.

11 de agosto a 17 de agosto

Gasolina comum: R$ 6,05;

R$ 6,05; Etanol: R$ 5,02;

R$ 5,02; Diesel: R$ 5,95.

18 de agosto a 24 de agosto

Gasolina comum: R$ 6,23;

R$ 6,23; Etanol: R$ 5,05;

R$ 5,05; Diesel: R$ 5,95.

25 de agosto a 31 de agosto