Gasolina é encontrada abaixo de R$ 6 em Fortaleza e tem redução de R$ 0,75 o litro; veja postos

O preço do litro da gasolina comum foi encontrado, nesta quarta-feira (31), por R$ 5,83 em Fortaleza. O valor representa R$ 0,75 de redução na comparação com a última pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na semana de 14 a 20 de julho, que trouxe o preço médio de R$ 6,58 na Capital.

Apesar disso, o Diário do Nordeste encontrou na capital cearense postos comercializando o combustível com valores inferiores,

A queda é de 11,3% em comparação ao valor registrado pela ANP. A reportagem encontrou o valor de R$ 5,83 em dois postos da Aldeota.

Posto da Rua Torres Câmara com José Lourenço: R$ 5,83

Foto: Kid Jr/SVM

Posto da Rua Santos Dumont com Barão de Studart: R$ 5,83

Foto: Kid Jr/SVM

Posto da Avenida Antônio Sales com Avenida Barão de Studart: R$ 6,20

Foto: Kid Jr/SVM

Na segunda semana de julho, o preço da gasolina nos postos de Fortaleza chegou a subir acima do reajuste de R$ 0,20 aplicado pela Petrobras. Em alguns estabelecimentos da Capital, o valor do litro alcançou a marca de até R$ 1,12, bem acima do valor estipulado pela estatal.

Reajuste anterior

Um levantamento realizado pelo Diário do Nordeste identificou que o litro gasolina chegou a ser comercializado, no dia 15 de julho, a cerca de R$ 6,79 nos postos de Fortaleza para pagamentos a prazo.

Houve estabelecimentos onde o combustível foi encontrado em valor promocional por R$ 6,59.

Mudança de estratégia da Petrobras

Desde maio de 2023, a Petrobras não segue mais a política de paridade internacional, em que os preços dos combustíveis eram reajustados com base na cotação do dólar e do petróleo internacionalmente.

O preço de venda da gasolina para as distribuidoras caiu R$ 0,17 desde a mudança da estratégia de preços, segundo a Petrobras. O último aumento havia sido aplicado pela empresa em agosto de 2023. O reajuste posterior, de 21 de outubro, foi uma redução.