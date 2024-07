Setor de serviços puxa geração de empregos em Fortaleza, e Capital lidera criação de vagas no NE

Fortaleza liderou a geração de empregos no Nordeste em junho deste ano. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nessa terça-feira (30), a Capital criou 2.988 novas vagas. Já o Ceará registrou a geração de 7.620 postos de trabalho.

Veja também Negócios Ceará receberá R$ 3,7 bilhões do Novo PAC Seleções e é o estado do Nordeste com mais recursos Negócios Fila do Bolsa Família reduz 96% no Ceará, e número de famílias atendidas salta para 1,4 milhão Negócios Por que comprar imóvel no Meireles é três vezes mais caro que no Mondubim? Entenda

Fortaleza alcançou o 7º lugar no ranking nacional de capitais com maior saldo de empregos em junho de 2024. No Nordeste, a Capital liderou o ranking em todos os indicadores: saldo de empregos, admissões e estoque de empregos.

Em Fortaleza, os setores de serviços (1.342), construção civil (631), comércio (568) e indústria (446) foram os principais responsáveis pela geração de empregos em junho. O setor de serviços, tradicionalmente forte na capital, liderou o ranking, seguido pela construção civil, que demonstra um aquecimento no mercado imobiliário.

No âmbito estadual (7.620), Fortaleza concentrou 39,2% dos empregos gerados em junho e 63,4% do total de empregos gerados no primeiro semestre de 2024 (20.010). O município se destacou como o principal gerador de empregos no Ceará (31.529).

Segundo o secretário do Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Nogueira, os números positivos são resultados da aposta da gestão municipal nos micro e pequenos empreendedores, que geram 8 em cada 10 empregos na cidade.

"Temos hoje o Fortaleza Capacita, que é o maior programa de capacitação do Brasil. Temos também o Programa Nossas Guerreiras, que já concedeu crédito orientado de R$ 3 mil para 12.530 mulheres, movimentando R$ 37,5 milhões na economia local", pontua.

Ceará gera 31,5 mil empregos no semestre

Nos seis primeiros meses de 2024, o Ceará alcança a marca de 31.529 mil postos de trabalho gerados, colocando-se como o 10º maior gerador de empregos do País e o segundo do Nordeste, atrás somente da Bahia (54.435). O terceiro posto da região fica com Pernambuco (17.508).

No acumulado, os números foram gerados, principalmente, pelos serviços (21.325), seguido pelos setores da indústria (5.507) e construção civil (3.833).

Durante o ano todos os setores registraram saldos positivos. O nível de ocupação formal atingiu o total de 1.384.863 empregos com carteira assinada no Ceará.

Para o secretário do Trabalho, Vladyson Viana, os números representam os investimentos públicos e privados. “O Governo do Ceará tem atuado na construção de um ambiente favorável para o empreendedorismo, bem como mantido o nível de investimentos. Dessa forma, o setor produtivo tem se sentido seguro para ampliar ou trazer seus investimentos. Acreditamos que 2024 será um dos melhores anos na geração de postos de trabalho do Ceará”.