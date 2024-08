Mix Mateus inaugura novo atacarejo em Fortaleza em setembro; veja onde

O Mix Mateus José Walter, que deve ser o maior estabelecimento do grupo maranhense no Ceará, deve abrir para o público no mês de setembro. O atacarejo, já praticamente pronto, fica na Avenida Presidente Costa e Silva.

Um dos diferenciais do estabelecimento é a robusta estrutura anexa em construção. Conforme a coluna noticiou com exclusividade, essa estrutura se trata de uma sede administrativa do Grupo Mateus no Ceará, devendo gerar, juntamente com o atacarejo, cerca de 600 empregos.

Quem passa pela Avenida Presidente Costa e Silva já consegue ver a fachada pronta, com amplo estacionamento, o "Boteco Gelado" (espaço de bebidas geladas do atacarejo) e um vistoso letreiro que pode ser avistado também por quem vem da Avenida Bernardo Manuel no sentido Serrinha-José Walter.

Franca expansão

O empreendimento deve ser o 14º do Grupo Mateus no Ceará. Desde a sua chegada ao Estado, a companhia maranhense segue em franca expansão. O décimo terceiro "Mateus" foi inaugurado na Caucaia, no fim de julho. Em entrevista ao repórter Luciano Rodrigues, na ocasião da pré-abertura na Caucaia, o Grupo Mateus confirmou o mês de inauguração do estabelecimento.

As primeiras lojas do Grupo Mateus no Ceará foram inauguradas em 2021, nas cidades de Tianguá e Sobral. De lá para cá, outras cidades foram recebendo as bandeiras da companhia maranhense até a chegada em Fortaleza, no ano passado, com a loja da Avenida Senador Fernandes Távora, no Bairro Henrique Jorge.

Além da loja no bairro José Walter, o Grupo Mateus começou a construir a sua unidade Hiper Mateus na Avenida Barão de Studart, onde ficava o antigo Carrefour. As obras foram iniciadas em julho.

