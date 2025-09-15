Horário de verão em 2025? Veja o que diz o Ministério de Minas e Energia

Desde a suspensão em 2019, o debate sobre o retorno do Horário de Verão costuma voltar à pauta sempre que surgem preocupações com o suprimento de energia nos horários de pico do Sistema Interligado Nacional (SIN).

O Diário do Nordeste entrou em contato com o Ministério de Minas e Energia (MME) para verificar se há previsão de retorno da medida.

Em nota, a pasta informou que “as condições dos reservatórios são favoráveis, evoluindo dentro da normalidade ao longo do período seco, deixando o Sistema Interligado Nacional (SIN) em situação melhor que no ano passado”.

O MME também afirmou que “estudos até fevereiro de 2026 confirmam o pleno atendimento de energia”. Ainda segundo o comunicado, a Pasta segue monitorando o sistema elétrico, subsidiando as autoridades com informações atualizadas para a decisão mais adequada”.

Assim, a avaliação atual é de que os níveis de chuva devem garantir a geração de energia suficiente para atender à demanda justamente no período em que o horário de verão costumava vigorar, entre outubro e fevereiro.