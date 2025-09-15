Pagamento de setembro do Bolsa Família 2025 começa nesta quarta-feira (17): veja calendário

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês setembro de 2025 começam na quarta-feira (17), com o depósito do auxílio para os beneficiários do Número de Identificação Social (NIS) com final 1.

As demais pessoas assistidas pelo programa serão pagas ao longo dos próximos dias, conforme o último dígito do NIS, que pode ser consultado no cartão, detalha o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA DE SETEMBRO

Abaixo, confira a programação dos pagamentos deste mês:

NIS final 1: 17 de setembro;

NIS final 2: 18 de setembro;

NIS final 3: 19 de setembro;

NIS final 4: 22 de setembro;

NIS final 5: 23 de setembro;

NIS final 6: 24 de setembro;

NIS final 7: 25 de setembro;

NIS final 8: 26 de setembro;

NIS final 9: 29 de setembro;

NIS final 0: 30 de setembro.

Quem recebe o Bolsa Família?

Têm direito ao benefício os cidadãos cuja renda mensal de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218.

O MDS disponibiliza o Disque Social 121, canal de atendimento ao cidadão, para dúvidas relacionadas ao programa. Também é possível acionar o canal de atendimento da Caixa, por meio do número 111. Ainda há os aplicativos do Bolsa Família e da Caixa, disponíveis para download gratuito nas lojas virtuais.

Veja também Negócios Governo Lula quer impedir apostas em bets com dinheiro do Bolsa Família e do BPC Negócios Lula lança novo vale-gás que deve beneficiar mais de 15 milhões de famílias de baixa renda

Calendário dos próximos pagamentos do Bolsa Família 2025