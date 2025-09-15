Pagamento de setembro do Bolsa Família 2025 começa nesta quarta-feira (17): veja calendário
O dia do depósito segue a ordem referente ao último dígito do NIS de cada beneficiário. O número pode ser consultado no cartão
Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês setembro de 2025 começam na quarta-feira (17), com o depósito do auxílio para os beneficiários do Número de Identificação Social (NIS) com final 1.
As demais pessoas assistidas pelo programa serão pagas ao longo dos próximos dias, conforme o último dígito do NIS, que pode ser consultado no cartão, detalha o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).
CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA DE SETEMBRO
Abaixo, confira a programação dos pagamentos deste mês:
- NIS final 1: 17 de setembro;
- NIS final 2: 18 de setembro;
- NIS final 3: 19 de setembro;
- NIS final 4: 22 de setembro;
- NIS final 5: 23 de setembro;
- NIS final 6: 24 de setembro;
- NIS final 7: 25 de setembro;
- NIS final 8: 26 de setembro;
- NIS final 9: 29 de setembro;
- NIS final 0: 30 de setembro.
Quem recebe o Bolsa Família?
Têm direito ao benefício os cidadãos cuja renda mensal de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218.
O MDS disponibiliza o Disque Social 121, canal de atendimento ao cidadão, para dúvidas relacionadas ao programa. Também é possível acionar o canal de atendimento da Caixa, por meio do número 111. Ainda há os aplicativos do Bolsa Família e da Caixa, disponíveis para download gratuito nas lojas virtuais.
Veja também
Calendário dos próximos pagamentos do Bolsa Família 2025
- Setembro: de 17/9 a 30/9;
- Outubro: de 20/10 a 31/10;
- Novembro: de 14/11 a 28/11;
- Dezembro: de 10/12 a 23/12.