Governo Lula quer impedir apostas em bets com dinheiro do Bolsa Família e do BPC

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trabalha para impedir, até o fim deste ano, que beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) usem o auxílio para apostar em "bets". A informação é do secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, e foi publicada pelo g1.

De acordo com o secretário, a medida cumpre uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), que exigiu que o Governo adotasse formas de impedir que os recursos de programas assistenciais fossem aplicados nas apostas online.

Com a mudança, beneficiários dos dois programas não poderão mais abrir contas nas plataformas para apostar. Os que já têm contas registradas, por sua vez, não conseguirão fazer novos aportes.

Veja também Ceará Bets devem notificar jogadores compulsivos sobre cuidados com saúde mental, defende ministro

Mudança nas plataformas

Por exigência legal, os usuários de "bets" devem cadastrar CPF e uma conta bancária para apostar. Só depois desse cadastro é que podem fazer depósitos em uma conta, também em seu nome, para dar lances nas competições.

Até o fim deste ano, de acordo com Dudena, as 80 casas de apostas esportivas autorizadas a operar no Brasil devem fazer consultas em um novo sistema informatizado disponibilizado pelo Serviço de Processamento de Dados (Serpro) sobre novos cadastros e depósitos em contas.

Veja também Negócios Fortaleza é a terceira capital do país com mais beneficiários do BPC; veja cidades Negócios Calendário do Bolsa Família: veja data de pagamentos no mês de setembro

"É um cadastro centralizado, com os dados dos beneficiários desses dois grandes programas sociais, que será consultado pelas casas de apostas. Eles não receberão os dados [de todos os beneficiários], mas terão que consultar em determinados pontos para garantir que esses beneficiários não possam depositar dinheiro", explicou o gestor.

A ideia é que o novo sistema comece a funcionar ainda em setembro. As empresas terão um mês para se adaptar.