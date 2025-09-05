Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Governo Lula quer impedir apostas em bets com dinheiro do Bolsa Família e do BPC

A medida atende a uma exigência do Supremo Tribunal Federal (STF)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:38)
Negócios
Mão segura celular aberto em plataforma de apostas online
Legenda: As mudanças devem ocorrer até o fim deste ano
Foto: Shutterstock/Saulo Ferreira Angelo

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trabalha para impedir, até o fim deste ano, que beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) usem o auxílio para apostar em "bets". A informação é do secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, e foi publicada pelo g1.

De acordo com o secretário, a medida cumpre uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), que exigiu que o Governo adotasse formas de impedir que os recursos de programas assistenciais fossem aplicados nas apostas online.

Com a mudança, beneficiários dos dois programas não poderão mais abrir contas nas plataformas para apostar. Os que já têm contas registradas, por sua vez, não conseguirão fazer novos aportes.

Veja também

teaser image
Ceará

Bets devem notificar jogadores compulsivos sobre cuidados com saúde mental, defende ministro

Mudança nas plataformas

Por exigência legal, os usuários de "bets" devem cadastrar CPF e uma conta bancária para apostar. Só depois desse cadastro é que podem fazer depósitos em uma conta, também em seu nome, para dar lances nas competições.

Até o fim deste ano, de acordo com Dudena, as 80 casas de apostas esportivas autorizadas a operar no Brasil devem fazer consultas em um novo sistema informatizado disponibilizado pelo Serviço de Processamento de Dados (Serpro) sobre novos cadastros e depósitos em contas.

Veja também

teaser image
Negócios

Fortaleza é a terceira capital do país com mais beneficiários do BPC; veja cidades

teaser image
Negócios

Calendário do Bolsa Família: veja data de pagamentos no mês de setembro

"É um cadastro centralizado, com os dados dos beneficiários desses dois grandes programas sociais, que será consultado pelas casas de apostas. Eles não receberão os dados [de todos os beneficiários], mas terão que consultar em determinados pontos para garantir que esses beneficiários não possam depositar dinheiro", explicou o gestor.

A ideia é que o novo sistema comece a funcionar ainda em setembro. As empresas terão um mês para se adaptar.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Produção de milho
Negócios

Lula anuncia MP para renegociações de dividas rurais com recurso de R$ 12 bilhões

Os limites de crédito variam de acordo com o tamanho da produção do agricultor

Redação
Há 5 minutos
Foto que contém um saco de castanhas de caju
Negócios

Exportações do agro cearense para os EUA caem em agosto; vendas de castanha despencam 95%

Tarifaço sobre as exportações cearenses começam a dar primeiros sinais de impacto, sobretudo no agronegócio

Redação
Há 1 hora
Mão segura celular aberto em plataforma de apostas online
Negócios

Governo Lula quer impedir apostas em bets com dinheiro do Bolsa Família e do BPC

A medida atende a uma exigência do Supremo Tribunal Federal (STF)

Redação
Há 1 hora
Provas do Enem
Papo Carreira

IFCE abre inscrição de curso gratuito para o Enem 2025; veja como participar

Aulas on-line começam na próxima segunda-feira (8) e terão duração de dez semanas

Redação
Há 2 horas
Mão de pessoa segurando caneta de ponta fina marcando a resposta correta em uma folha de gabarito de prova, focado na questão 27, em uma atividade de avaliação.
Papo Carreira

Concursos públicos no Brasil: veja editais com inscrições abertas nesta semana (1º/9 a 5/9)

Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade

Redação
05 de Setembro de 2025
Volante da Mega-Sena
Negócios

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 40 milhões no sábado (6); quatro apostas do Ceará acertam a Quina

Ninguém acertou os 6 números do concurso 2.910

Redação
05 de Setembro de 2025
Imagem de compra efetuada em vale-refeição em restaurantes
Negócios

Como as mudanças de regras do vale-alimentação e refeição vão impactar os trabalhadores?

Governo Federal discute alterar algumas regras de compras nos benefícios concedidos a trabalhadores por empresas

Mariana Lemos
05 de Setembro de 2025
Moça Flor Jeans celebra 20 anos consolidada no mercado nacional
Negócios

Moça Flor Jeans celebra 20 anos consolidada no mercado nacional

A marca feminina aposta em tecnologia, matéria-prima de qualidade e design acessível para seguir crescendo

Agência de Conteúdo DN
05 de Setembro de 2025
Imagem de bilhetes da loteria Dupla Sena da Caixa Econômica Federal ilustrando loterias do dia com sorteio em 5 setembro de 2025
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa para esta sexta-feira (5/9)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 7 milhões o mais alto deles

Carol Melo
05 de Setembro de 2025
Imagem de produção de medicamentos em planta da Fiocruz
Negócios

Produção da Fiocruz em Eusébio deve reduzir custo de medicamentos usados no tratamento contra o câncer

Com produção própria, medicamentos biológicos serão incorporados ao SUS com menor preço

Mariana Lemos
05 de Setembro de 2025
Veja as loterias acumuladas desta quinta (0409) e os prêmios dos próximos sorteios
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta quinta (04/09) e os prêmios dos próximos sorteios

Quina, Timemania, Dia de Sorte e Mega-Sena acumularam

Redação
04 de Setembro de 2025
Negócios

Resultado da Timemania 2290 de hoje, 04/09; prêmio é de R$ 21,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
04 de Setembro de 2025
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1111 de hoje, 04/09; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
04 de Setembro de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6818, desta quinta-feira (04/09); prêmio é de R$ 1,4 milhão

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
04 de Setembro de 2025
mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2910 desta quinta-feira (04/09); prêmio é de R$ 33,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
04 de Setembro de 2025
Presidente Lula olhando diretamente para a foto e acenando com o polegar.
Negócios

Lula lança novo vale-gás que deve beneficiar mais de 15 milhões de famílias de baixa renda

O programa 'Gás do Povo' será ofertado através de vouchers e com retirada nas revendedoras de GLP

Redação
04 de Setembro de 2025
Volante da Mega-Sena
Negócios

Ganhador de R$ 33 milhões da Mega-Sena ainda não retirou o prêmio

Aposta única do Rio de Janeiro acertou as seis dezenas do concurso 2906, realizado no dia 26 de agosto

Redação
04 de Setembro de 2025
Foto aérea de movimentação de cargas no Porto do Pecém
Negócios

Governo do Ceará decreta situação de emergência por tarifaço dos Estados Unidos

Decreto desta quinta-feira (4) acrescentou artigo à lei que implementa medidas mitigatórias ao tarifaço

Redação
04 de Setembro de 2025
imagem mostra treinamento de defesa contra passageiros indisciplinados
Igor Pires

O que a tripulação faz ao se deparar com passageiros indisciplinados? Veja técnicas

Igor Pires
04 de Setembro de 2025
Cartelas de loteria Mega-Sena espalhadas sobre uma mesa, com uma caneta apontando para uma delas, ilustrando loterias da caixa com sorteio neste dia 4 de setembro de 2025
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios da Caixa nesta quinta-feira (4/9)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 33 milhões o mais alto deles

Carol Melo
04 de Setembro de 2025
Maxforma anuncia unidade em Maracanaú e avança na expansão pelo Ceará
Negócios

Maxforma anuncia unidade em Maracanaú e avança na expansão pelo Ceará

Novo espaço de 1.350 m² será instalado no Tetra Open Mall, com estrutura moderna e ambientes exclusivos voltados para saúde, fitness e bem-estar

Agência de Conteúdo DN
04 de Setembro de 2025
Latam Retail Show 2025 reúne líderes do varejo em São Paulo
Negócios

Latam Retail Show 2025 reúne líderes do varejo em São Paulo

Evento será realizado de 16 a 18 de setembro em São Paulo e reunirá executivos de grandes marcas para discutir inovação, tecnologia e transformação no varejo

Agência de Conteúdo DN
04 de Setembro de 2025
Foto que contém várias revendedoras de veículos na avenida José Bastos
Negócios

Com 120 lojas de carros, avenida José Bastos é conhecida como corredor do automóvel desde os anos 70

Luciano Rodrigues
04 de Setembro de 2025
Imagem aérea da Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará)
Negócios

Data Center da Casa dos Ventos terá investimento de mais R$ 100 bilhões em segunda fase

Projeto prevê criação de 25 mil empregos. Obras devem começar ainda este ano, com expectativa de início da operação para 2027

Letícia do Vale
04 de Setembro de 2025
Lotomania
Negócios

Aposta simples acerta 20 dezenas do Lotomania Concurso 2818 e leva quase R$ 4 milhões

O ganhador levou o prêmio total de R$ 3.914.644,89

Redação
03 de Setembro de 2025
Senhor realizando apostas em lotérica
Negócios

Veja as loterias acumuladas desta quarta (03/09) e os prêmios dos próximos sorteios

+Milionária, Super Sete, Dupla Sena e Quina acumularam

Redação
03 de Setembro de 2025
Mão segurando carteira da OAB para matéria sobre a divulgação do resultado e gabarito de prova
Papo Carreira

OAB divulga gabarito definitivo e resultado preliminar da 1ª fase do 44º Exame de Ordem; confira

Os candidatos que constem como aprovados automaticamente estão convocados para as provas da 2ª fase

Raísa Azevedo
03 de Setembro de 2025
Gabarito de prova sendo preenchido
Papo Carreira

Aleam lança edital de concurso público com 100 vagas imediatas e 263 vagas para cadastro reserva

As inscrições estarão abertas de 10 de setembro a 13 de outubro, e a prova objetiva será aplicada no dia 14 de dezembro

Redação
03 de Setembro de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6817, desta quarta-feira (03/09); prêmio é de R$ 600 mil

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
03 de Setembro de 2025
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2818 – Sorteio de quarta-feira, 03/09; Prêmio de R$ 4,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2818 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
03 de Setembro de 2025