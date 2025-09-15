Diário do Nordeste
Governo notificará 80 mil empregadores para regularizar o FGTS de trabalhadores domésticos

Empregadores terão até dia 31 de outubro para fazer a regularização voluntária

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Negócios
Imagem de uma carteira de trabalho para matéria sobre governo notificará 80 mil empregadores para regularizar o FGTS de trabalhadores domésticos
Legenda: Os avisos serão enviados por meio da plataforma Domicílio Eletrônico Trabalhista
Foto: Shutterstock/Brenda Rocha

O Governo Federal informou que mais de 80 mil empregadores serão notificados para regularizar o recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de seus trabalhadores domésticos. A ação tem início na próxima quarta-feira (17). 

Os avisos serão enviados por meio da plataforma Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET), segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Com isso, buscam alertar os empregadores sobre possíveis irregularidades no cumprimento da legislação trabalhistas. Eles terão o prazo até 31 de outubro deste ano para fazer a regularização voluntária. 

Após a data, aqueles que não regularizarem poderão ter os processos encaminhados para:

  • Notificação formal
  • Levantamento oficial de débitos

Dados do FGTS

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) contabilizou 80.506 empregadores registrados no DET. Ao todo, eles são responsáveis por 154.063 mil postos de trabalho doméstico. Eles possuem montade de R$ 375 milhões devido ao FGTS. 

O estado de São Paulo lidera em números absolutos, com uma dívida de R$ 135 milhões, com 26,5 mil empregadores e 53 mil trabalhadores.

