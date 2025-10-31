Diário do Nordeste
Foto que contém um prédio residencial com placas de 'vende-se' afixadas em um poste.

Negócios

Imóveis acima de R$ 2 milhões poderão ser financiados pelo Governo; veja o que muda

Alterações na linha de crédito querem atrair o público da classe média e injetar cifras bilionárias no mercado.

Redação 12 de Outubro de 2025
Imagem mostra a tela de um celular com o aplicativo do FGTS aberto. Na tela, está escrito

Opinião

Empresas do Ceará devem R$ 273,3 milhões em FGTS a 276,7 mil trabalhadores; veja como consultar

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 46,7 mil empresas estão deixando de fazer o depósito do fundo

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 10 de Outubro de 2025
Aplicativo do FGTS para matéria sobre o saque aniversário do benefício.

Negócios

Governo limita antecipação do saque aniversário do FGTS; veja o que muda

As mudanças valem a partir de 1º de novembro

Renato Bezerra 07 de Outubro de 2025
Imagem de uma carteira de trabalho para matéria sobre governo notificará 80 mil empregadores para regularizar o FGTS de trabalhadores domésticos

Negócios

Governo notificará 80 mil empregadores para regularizar o FGTS de trabalhadores domésticos

Empregadores terão até dia 31 de outubro para fazer a regularização voluntária

Redação 15 de Setembro de 2025
Vista de Fortaleza do alto. Imagem mostra vários prédios

Negócios

Sem lançamentos para classe média, faixa 4 do Minha Casa Minha Vida financia só 253 imóveis no Ceará

Setor da construção civil ainda está se ajustando à demanda

Paloma Vargas 03 de Setembro de 2025
Aplicativo do FGTS

Negócios

Caixa define data para o pagamento do lucro do FGTS 2024; confira se você tem direito

A distribuição de parte do resultado foi aprovada pelo Conselho Curador nesta quinta-feira (24)

Redação e Agência Brasil 25 de Julho de 2025
Aplicativo do FGTS

Negócios

Governo libera R$ 6,4 bilhões do FGTS no saque-aniversário; veja calendário

Serão pagos valores acima de R$ 3 mil a trabalhadores demitidos

Redação e Agência Brasil 17 de Junho de 2025
Tela do sistema REPIS, que oferece informações sobre o ressarcimento do PIS/PASEP. A interface apresenta um aviso de boas-vindas e opções de acesso.

Negócios

Pagamentos do antigo fundo PIS/Pasep começam nesta sexta-feira (28); veja como consultar

Trabalhadores podem ter acesso ao benefício através da plataforma Repis Cidadão

Paulo Roberto Maciel* 27 de Março de 2025
A imagem mostra um celular acessando o aplicativo do FGTS, que é canal oficial de informações referentes ao saque-aniversário

Negócios

Saque-aniversário do FGTS: saldo retido começa a ser liberado nesta quinta-feira (6); saiba como receber

Benefício será pago apenas a trabalhadores demitidos entre janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025

Redação 06 de Março de 2025
FGTS

Negócios

Saldo retido do FGTS é liberado para saque-aniversário após medida provisória do governo

Medida valerá por tempo limitado e deve beneficiar cerca de 12 milhões de pessoas

Redação, Estadão Conteúdo 28 de Fevereiro de 2025
