Caixa define data para o pagamento do lucro do FGTS 2024; confira se você tem direito

Cerca de 134 milhões de trabalhadores receberão R$ 12,9 bilhões do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2024. A distribuição de parte do resultado foi aprovada pelo Conselho Curador do FGTS na tarde desta quinta-feira (24), em Brasília.

O valor representa 95% do resultado obtido pelo fundo no ano passado, que chegou a R$ 13,6 bilhões.

A Caixa Econômica Federal tem até 31 de agosto para creditar a parcela dos lucros do FGTS repartida entre os cotistas. O dinheiro é distribuído proporcionalmente ao saldo em cada conta em nome do trabalhador em 31 de dezembro do ano anterior.

Os valores serão creditados na conta vinculada ao FGTS e só poderão ser retirados de acordo com as regras de saque, como demissão sem justa causa, compra da casa própria, doenças graves ou saque-aniversário.

Como consultar o saldo?

O trabalhador pode verificar o saldo do FGTS por meio do aplicativo FGTS, disponível para os telefones com sistema Android e iOS. Quem não puder fazer a consulta pela internet deve ir a qualquer agência da Caixa pedir o extrato no balcão de atendimento.

O banco também envia o extrato do FGTS em papel a cada dois meses, no endereço cadastrado. Trabalhadores que mudaram de residência devem uma agência da Caixa ou ligar para o número 0800-726-0101 e informar o novo endereço.

Rentabilidade

Com a partilha dos lucros, o FGTS terá rentabilidade de 6,05% em 2024, acima da inflação oficial de 4,83% no ano passado. Em 2024, o FGTS distribuiu 65% dos lucros aos cotistas. O percentual ficou em 99% em 2023 e em 2022. Em 2021, 96% do resultado positivo foram partilhados.

Pela legislação, o FGTS rende 3% ao ano mais a taxa referencial (TR). No entanto, a distribuição dos lucros, existente desde 2017, melhora o rendimento do fundo. O crédito - rendimento tradicional mais a distribuição do lucro - é incorporado ao saldo da conta.