Fortaleza vence Atlético-MG em pleno Mineirão com dois gols de Pikachu

Em duelo válido pela 1ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza venceu o Atlético-MG por 2 a 1, de virada, no Mineirão. Hulk, de pênalti, abriu o marcador para o Galo, enquanto Yago Pikachu igualou e virou o placar.

A equipe tricolor volta a campo pela competição nacional no próximo domingo (06), às 16h, contra o Internacional. Antes disso, o Fortaleza entra em campo na quarta-feira (02) pela Copa do Brasil, às 19h, contra o Ceará.

Legenda: No Mineirão, Atlético-MG e Fortaleza empataram em 1 a 1 Foto: Divulgação/Mineirão

Primeiro tempo

Atlético-MG e Fortaleza fizeram um duelo equilibrado durante a primeira etapa, com poucas chances claras ao longo dos 45 minutos iniciais. Com uma postura defensiva, o Tricolor do Pici optava por sair nos contra-ataques.

A primeira oportunidade da partida surgiu dos pés de Lucas Crispim para o Fortaleza. Aos 4 minutos, o camisa 10 arriscou de fora da área e Everson encaixou com facilidade. A resposta do Atlético-MG veio logo depois, com Savarino. O venezuelano recebeu na entrada da área, ajeitou o corpo e finalizou sobre o gol de Felipe Alves.

No lance seguinte, após saída de bola errada do Fortaleza, Allan quase chegou ao gol de Felipe Alves de fora da área. O volante do Galo roubou a bola no meio-campo e finalizou rasteiro, mas o arqueiro tricolor conseguiu se recuperar e defendeu.

Felipe Alves voltaria a ser exigido minutos depois. Aos 13, Guilherme Arana arriscou de fora da área e o goleiro espalmou.

Sem conseguir criar tantas oportunidades na partida, o Fortaleza chegou pouco ao gol de Everson. Após a finalização de Crispim, o Leão só voltou a assustar a equipe adversária com Robson, aos 19 minutos, finalizando para fora.

Com maior concentração no ataque, o Atlético-MG cresceu de produção na partida e chegava com maior frequência ao gol de Felipe Alves. Aos 35 minutos, Savarino serviu Hulk, mas o camisa 7 do Galo mandou sobre o gol. Aos 37, o atacante foi derrubado por Titi e o árbitro assinalou pênalti – convertido por Hulk.

Em desvantagem no placar, o Fortaleza se lançou ao ataque no final do primeiro tempo. Aos 45 minutos, Felipe arriscou de fora da área e Everson defendeu. Sem conseguir reagir na etapa inicial, o duelo terminou com vitória parcial do Atlético-MG na partida por 1 a 0.

Legenda: De pênalti, Hulk abriu o placar para o Atlético-MG Foto: Divulgação/Mineirão

Segundo tempo

Atrás no marcador, o Fortaleza voltou para o 2° tempo com mais intensidade e propondo o jogo. Logo aos 2 minutos, Matheus Vargas quase igualou o marcador no Mineirão, mas mandou para fora.

A equipe comandada por Vojvoda chegou ao gol de empate aos 11 minutos, com Robson, mas o assistente assinalou posição irregular do atacante tricolor – confirmado pelo VAR.

Propondo jogo com intensidade, o Fortaleza se mantinha presente com frequência no ataque. Aos 14 minutos, após boa jogada individual de Matheus Vargas, o camisa 96 acionou Robson, que tocou para Pikachu, na direita, chegar finalizando e empatando o marcador.

Nos minutos finais da partida, aos 48, Yago Pikachu chegou ao segundo gol dele e do Fortaleza, virando a partida para o Tricolor do Pici e garantindo os três pontos na estreia na Série A 2021.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 x 2 FORTALEZA

ATLÉTICO-MG - Ederson; Guga (Hyoran), Igor Rabelo, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Allan (Zaracho), Tchê Tchê e Nacho Fernández (Nathan); Savarino (Sávio), Marrony (Vargas) e Hulk. Técnico: Cuca.

FORTALEZA - Felipe Alves; Tinga, Titi e Marcelo Benevenuto; Daniel Guedes (Yago Pikachu), Felipe (Matheus Jussa), Éderson, Lucas Crispim (Bruno Melo) e Matheus Vargas; Robson (David) e Wellington Paulista (Romarinho). Técnico: Juan Vojvoda.

GOLS - Hulk, aos 39 minutos do primeiro tempo; Yago Pikachu, aos 14 e aos 49 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Allan e Igor Rabello (Atlético-MG) e Lucas Crispim, Felipe Alves e Wellington Paulista (Fortaleza).

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

LOCAL - Mineirão.