Fortaleza quebra tabu de 15 anos sem vencer Atlético-MG em Minas Gerais

O Fortaleza estreou com o pé direito na Série A do Campeonato Brasileiro. Com dois gols de Pikachu, o Tricolor do Pici venceu o Atlético-MG por 2 a 1. Além disso, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda quebrou um tabu de 15 anos sem vencer o Galo em Minas Gerais. A informação é do jornalista Luca Laprovitera.

A última vitória do Fortaleza em solo mineiro havia acontecido em 12 de abril de 2006, quando o Leão venceu o Atlético-MG por 2 a 0. Na ocasião, Alan e Preto Casagrande marcaram os gols do triunfo tricolor.

Em duelos pelo Campeonato Brasileiro, o Fortaleza não vencia o Atlético-MG fora de casa desde 26 de outubro de 2005, há 16 anos, quando venceu o Galo por 3 a 2. Alan, Fumagali e Alex Afonso balançaram as redes para o Tricolor do Pici, enquanto Catanha (2x) descontou para o clube mineiro.

Atlético-MG x Fortaleza - Confrontos

Atlético-MG e Fortaleza já se enfrentam 11 vezes pelo Brasileirão. Ao todo, com a vitória deste domingo (30), o Leão chegou ao seu 5° triunfo, enquanto o Galo venceu apenas 4. O confronto terminou empatado em duas ocasiões.