Explosões são ouvidas em frente ao STF; uma pessoa morreu

Duas explosões "muito fortes", segundo testemunhas, ocorreram próximas ao Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, por volta de 19h30 desta quarta-feira (13). A Praça dos Três Poderes, onde também ficam o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, foi isolada. As informações são do g1.

Bombeiros e agente do esquadrão antibombas foram chamados ao local. Segundo os agentes, uma pessoa morreu. O corpo estava na calçada da Praça dos Três Poderes, em frente à estátua da Justiça. As explosões teriam ocorrido no intervalo de 20 segundos. Uma delas ocorreu em um carro estacionado entre o STF e o Anexo IV da Câmara dos deputados. Foram encontrados fogos de artifício e tijolos no porta-malas do veículo.

O prédio do Supremo foi esvaziado. "Ao final da sessão do STF desta quarta-feira (13), dois fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança. Os servidores e colaboradores do edifício-sede foram retirados por medida de cautela", informou o tribunal.

As sessões na Câmara e no Senado foram suspensas após a confirmação da morte.

Segundo o portal Metrópoles, o presidente Lula não estava no Palácio do Planalto no momento das explosões. Segundo ministros, Lula já estava no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. As explosões foram ouvidas por volta das 19h40. Lula teria deixado o Palácio do Planalto às 17h30.

Veja também PontoPoder PEC do fim da escala 6x1 atinge marca de assinaturas necessárias para tramitar; veja lista PontoPoder Governo deve proibir apostas com dinheiro do Bolsa Família e de outros benefícios, decide Luiz Fux

Esplanada dos Ministérios é fechada

O secretário de Segurança do Distrito Federal, Sandro Avelar, informou ao g1 que a Esplanada dos Ministérios também foi fechada.

"Nesse momento estamos tentando entender o que aconteceu e estamos enviando um efetivo muito grande do batalhão especial da PMDF para fechar parte da Esplanada", afirmou.