Menino ucraniano de 11 anos chega sozinho à Eslováquia

Um menino ucraniano de 11 anos atravessou sozinho a fronteira da Ucrânia com a Eslováquia, carregando uma sacola de plástico, seu passaporte e um número de telefone escrito em sua mão, informou a polícia eslovaca.

Segundo as informações, a mãe da criança o colocou em um trem rumo ao país porque precisava ficar em sua casa para cuidar de sua mãe, que tem necessidades especiais. "Agradeço muito por terem salvado a vida do meu filho", declarou Yulia Pisetskaya, mãe do menino, em um vídeo publicado no Facebook.

Legenda: Equipe de voluntários acolheu o menino e ofereceu alimentos e bebidas Foto: Divulgação/ Min. do Interior da Eslováquia

A polícia eslovaca escreveu nas redes sociais que o menino "ganhou o coração de todos com seu sorriso, sua coragem e determinação, um trabalho digno de um verdadeiro herói".

Uma equipe de voluntários acolheu o menino, oferecendo alimentos e bebidas. Eles também conseguiram fazer contato com familiares da criança que buscaram o menino e o levaram à capital Bratislava.