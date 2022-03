Prefeito de Gostomel, cidade próxima de Kiev, morre após ataques russos

O prefeito de Gostomel, cidade a noroeste de Kiev, capital ucraniana, morreu após ataque do exército russo, informou a prefeitura do município nesta segunda-feira (7). "O prefeito da cidade de Gostomel, Yuri Illich Prylypko, morreu enquanto distribuía pão e remédios aos doentes", diz o comunicado em sua página oficial no Facebook.

A nota diz que o prefeito "morreu por sua comunidade. Morreu como herói" e que "ninguém o obrigou a enfrentar as balas inimigas. Ele poderia, como centenas de outros, se esconder em um porão, mas ele tomou sua decisão", acrescentou.

Na cidade de Gostomel, a noroeste de Kiev, fica o aeroporto militar Antonov, que havia sido atacado pelas forças russas em 25 de fevereiro, um dia após o início da invasão da Ucrânia.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo