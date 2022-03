Veja primeiras imagens do Antonov An-225, maior avião de carga do mundo, destruído em bombardeio

A TV estatal da Rússia divulgou nesta semana as primeiras imagens do que restou do avião de carga Antonov-225 Mriya, destruído durante um bombardeio no aeroporto Hostomel, próximo à capital ucraniana Kiev, na última sexta-feira (25).

Conforme os registros do Canal 1, os destroços da aeronave estão em um hangar, cuja estrutura também foi afetada pela explosão.

A cabine do avião parece ter se partido ao meio, as asas ficaram tortas e há turbinas em apenas um dos lados. O vídeo da imprensa mostra um projétil deflagrado ao lado da aeronave.

Legenda: Projétil encontrado ao lado do avião vítima do ataque russo Foto: Reprodução

O ucraniano Antonov-225 Mriya foi queimado há uma semana por um ataque russo. Fabricado nos anos 1980, ele tinha 84 metros de comprimento e comportava mais de 1,5 mil pessoas, enquanto a capacidade de carga era de 250 toneladas. De uma asa a outra, possuía 88,4 metros, o equivalente a um prédio de 29 andares.

Conserto

A Ucrânia informou que a restauração da aeronave custaria aproximadamente US$ 3 bilhões e levaria muito tempo. O diretor geral da Ukroboronprom, Yuri Husev, afirma que o custo da reconstrução deve ser coberto pela Federação Russa, "pois causaram danos intencionais à aviação ucraniana e ao setor de carga aérea".

"Lutaremos por nossa terra e nosso lar para um final vitorioso. E depois que a vitória for conquistada, definitivamente terminaremos de construir nosso novo Mriya, que está esperando por isso em um lugar seguro há muitos anos. Tudo será a Ucrânia!", frisou.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, lamentou o ataque nas redes sociais. Mriya significa “sonho” em ucraniano e era símbolo da aviação no país.

"Esta foi a maior aeronave do mundo, AN-225 'Mriya' ('Dream' em ucraniano). A Rússia pode ter destruído nosso ‘Mriya’. Mas nunca poderão destruir o nosso sonho de um Estado europeu forte, livre e democrático. Vamos prevalecer!", disse o ministro.

