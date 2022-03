'É tão asquerosa que nem merece comentário', diz Bolsonaro sobre fala de Arthur do Val na Ucrânia

O presidente Jair Bolsonaro (PL) considerou "asquerosa" a fala do deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP), o "Mamãe Falei", sobre mulheres ucranianas. O mandatário, que é ex-aliado do parlamentar, repercutiu a fala nesse domingo (6), ao conversar com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada.

“[A declaração] é tão asquerosa que nem merece... É tão asquerosa que nem merece comentário”, classificou Bolsonaro, que também tem histórico de opiniões preconceituosas contra mulheres.

Além do pai, o filho Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo União-SP, criticou a conduta de Mamãe Falei o apontando como "um brasileiro que foi fazer turismo sexual na guerra".

Machismo e misoginia

Arthur do Val gravou um áudio afirmando que as ucranianas "são fáceis, porque são pobres". Ele estava no país sob a justificativa de auxiliar a resistência local contra a invasão russa.

As mensagens de cunho machista e misógino feitas pelo deputado circulam nas redes sociais desde a noite de sexta-feira (4) e teriam sido enviadas a integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL).

“São fáceis, porque elas são pobres. E aqui minha carta do Instagram, cheia de inscritos, funciona demais. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas ‘minas’, em dois grupos de ‘mina’. É inacreditável a facilidade. Essas 'minas' em São Paulo você dá bom dia e ela ia cuspir na sua cara e aqui são super simpáticas", diz o áudio.

De volta ao Brasil no sábado (5), o parlamentar reconheceu que o comentário "foi um erro, num momento de empolgação". Arthur admitiu aos jornalistas que suas falas na Ucrânia tiveram "tom jocoso e informal" e que ele não teria tido "tempo para fazer nada", nem mesmo tomar banho.

"Eu fui para fazer uma coisa, mandei um áudio infeliz e a impressão que passou é que fui fazer outra coisa. Então, se as pessoas quiserem me julgar pelo que eu falei, acho que têm esse direito. Eu peço só que as pessoas entendam o contexto", disse.