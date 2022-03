Arthur do Val, o Mamãe Falei, pede desculpas por áudio sobre ucranianas: "O que eu falei foi errado"

O deputado estadual Arthur do Val (Podemos), o Mamãe Falei, reconheceu em coletiva à imprensa na manhã deste sábado (5) que o que falou num dos áudios enviados recentemente a colegas do Movimento Brasil Livre (MLB) sobre as mulheres ucranianas "foi um erro, num momento de empolgação".

O parlamentar, que é pré-candidato ao governo de São Paulo e apoiado pelo pré-candidato à presidência Sérgio Moro (Podemos), voltou ao Brasil após passar três dias na Ucrânia sob a justificativa de que queria ajudar a resistência local contra a invasão russa. Lá, ele teria fabricado coquetéis molotov.

No áudio que vazou, Arthur comenta com os colegas, homens, sobre as refugiadas que encontrou na fronteira entre a Eslovênia e a Ucrânia. "Vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui minha carta do Instagram, cheia de inscritos, funciona demais. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas ‘minas’, em dois grupos de ‘mina’, e é inacreditável a facilidade”, disse o político.

Irritado pelo vazamento



De volta ao Brasil, ainda no aeroporto, Arthur admitiu aos jornalistas que suas falas na Ucrânia tiveram "tom jocoso e informal" e que ele não teria tido "tempo para fazer nada", nem mesmo tomar banho.

Legenda: O deputado reconheceu que o que falou sobre as ucranianas foi errado mas se irritou por o áudio ter vazado do grupo de amigos. Foto: Reprodução/Metrópoles

"Eu fui para fazer uma coisa, mandei um áudio infeliz e a impressão que passou é que fui fazer outra coisa. Então, se as pessoas quiserem me julgar pelo que eu falei, acho que têm esse direito. Eu peço só que as pessoas entendam o contexto", disse.

Depois disso, o deputado alegou que o áudio havia sido mandado em um grupo privado para os amigos e se mostrou irritado pelo vazamento. "Não foi na melhor das posturas, é nítido. Mas é um áudio privado".

Repercussão



Nesta sexta-feira (4), após a repercussão dos áudios, a então namorada do parlamentar, Giulia Blagitz, anunciou o término do relacionamento por meio das redes sociais.

“Em respeito a todos os meus seguidores que também seguiam o Arthur gostaria de deixar claro que seguiremos caminhos distintos", disse.