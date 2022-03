Namorada de Mamãe Falei termina relacionamento após áudio sobre ucranianas

Após a exposição de áudios de Mamãe Falei comentando sobre as refugiadas ucranianas, a namorada do deputado estadual, Giulia Blagitz, anunciou o término do relacionamento por meio das redes sociais.

O fim da relação com Arthur do Val (Podemos) foi divulgado nesta quarta-feira (4). “Em respeito a todos os meus seguidores que também seguiam o Arthur gostaria de deixar claro que seguiremos caminhos distintos", disse.

Giulia Blagitz Ex-namorada de Mamãe Falei "Infelizmente a vida é imprevisível e muitas vezes nos leva por caminhos que não compreendemos. Mas de uma coisa podemos ter certeza: o amor foi real e sempre será! Obrigada por tudo que vivemos!”

ENTENDA O CASO

O deputado estadual paulista Arthur do Val, do Podemos, conhecido como “Mamãe, Falei”, gravou um áudio alegando que as ucranianas “são fáceis, pois são pobres”. O parlamentar foi à Ucrânia sob a justificativa de auxiliar a resistência local contra a invasão russa.

No entanto, Arthur tem enviado áudios a colegas do Movimento Brasil Livre (MBL) com comentários machistas sobre refugiadas que ele encontrou na fronteira entre a Eslovênia e a Ucrânia. As informações são do Metrópoles.

De acordo com coluna do portal, "Mamãe, Falei" apontou que a fila da baladas brasileiras “não chega aos pés da fila de refugiados aqui”.

A assessoria de imprensa do parlamentar foi procurada, mas relatou apenas estar tentando entrar em contato com o deputado, considerando que a diferença de fuso horário entre o Brasil e a Ucrânia é de cinco horas.