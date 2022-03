Ucraniano de 11 anos foge sozinho do país e viaja 1.200 km até a Eslováquia

Em meio ao conflito no leste europeu, o jovem Hassan, de 11 anos, deixou a Ucrânia em busca de segurança na Eslováquia, precisando viajar 1.200 km até o país vizinho. Como a mãe da criança precisou cuidar da avó idosa dele, o menino fez o trajeto sozinho, de acordo com a BBC.

A criança fugiu do país apenas com sua mochila, passaporte e uma sacola plástica. Hassan também tinha o número de telefone dos parentes da Eslováquia anotado na mão.

Legenda: Familiares anotaram número de telefone de parentes da Eslováquia na mão da criança Foto: Divulgação

O jovem era morador de Zaporizhzhia, cidade ucraniana onde está localizada a usina nuclear que tem sido alvo de bombardeios. No entanto, precisou embarcar em um trem para garantir sua segurança.

Quando finalmente cruzou a fronteira, foi recebido como herói por funcionários da alfândega. A criança também ganhou auxílio de voluntários, assim como água e comiga.

Logo depois, já realizaram contato com os parentes de Bratislava, a capital da Eslováquia. Após a ligação telefônica, os parentes buscaram Hassan.

Em vídeo postado pela polícia eslovaca, a mãe de Hassan, Julia Pisecka, explicou o porquê de colocar o filho sozinho em um trem e ainda agradeceu a todos por cuidar da criança.

Muito emocionada, Julia ainda pediu que as crianças ucranianas encontrem um lugar seguro em meio ao conflito.

Julia Pisecka Viúva e mãe de Hassan "Perto da minha cidade está a usina nuclear atingida pelos russos. Eu não podia deixar minha mãe, ela precisa de ajuda para se locomover. Então decidi mandar meu filho para a Eslováquia".

Um funcionário do Ministério do Interior da Eslováquia chegou a declarar que Hassan ganhou a todos com seu sorriso, determinação e coragem.

Após realizar a trajetória de 1,2 mil quilômetros sozinho, o ministro Roman Mikulec se encontrou com o garoto na última segunda-feira (7).

Mikulec afirmou que doações para a mãe e a avó de Hassan está sendo feitas através da associação cristã ZKSM. Além disso, explicou que uma proteção temporária na Eslováquia foi pedida.