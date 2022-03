Putin proíbe compra e venda de matéria-prima pela Rússia de outros países

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou, nesta terça-feira (8), um decreto proibindo a venda e a compra de matérias-primas pela Rússia para outros países até o fim do ano. A decisão foi divulgada horas após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciar o embargo sobre a importação do petróleo russo.

A restrição de importação e exportação deve se limitar a alguns países, conforme o portal Uol. As nações afetadas pela medida devem ser anunciadas em até dois dias, segundo o governo russo. A lista de produtos afetados também ainda será divulgada. O decreto não deve afetar insumos transportados pela população através das fronteiras do país.

Segundo Moscou, a medida faz parte do conjunto de restrições elaboradas pela Rússia para se defender das sanções já impostas por outros países, após o início do combate dela com a Ucrânia. A regulamentação da nova medida será realizada pelo Conselho de Ministros.

No início do dia, a Rússia afirmou que poderia fechar o principal duto de gás do País até a Alemanha se os Estados Unidos proibissem a compra do petróleo russo. Mas, até a publicação deste material, a promessa não se concretizou.

Embargo norte-americano

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou a proibição da compra de petróleo de origem russa no País. O embargo sobre as importações americanas do combustível fóssil, anunciado em um pronunciamento nesta terça-feira, foi mais uma das sanções para pressionar a Rússia.

A decisão, segundo o gestor, foi tomada "em estreita coordenação" com os aliados norte-americanos. Ainda no pronunciamento, transmitido ao vivo da capital Washington, o político declarou apoio ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Joe Biden Presidente dos Estados Unidos “Os Estados Unidos produzem mais petróleo do que todos os países da Europa juntos. Nossas equipes estão discutindo como isso [proibição] irá acontecer. Nossa ideia é continuar causando prejuízos do Putin. A defesa da liberdade tem um custo. E um custo para nós americanos.”

Na ocasião, Biden ainda alertou que, devido à medida, o preço dos combustíveis deve subir nos EUA e no mundo. “Entendemos que a guerra de Putin está elevando os preços, mas isso não é desculpa para que as empresas elevem sobremaneira os preços”.

Telegram

