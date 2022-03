"Não tenho medo de ninguém", diz presidente da Ucrânia em vídeo para mostrar que está em Kiev

O presidente da Ucrâna, Volodymyr Zelensky, divulgou um vídeo nesta terça-feira (8) nas ruas de Kiev, capital da Ucrânia, e desta vez ele apareceu em frente a barricadas. Zelensky já tinha postado um vídeo na noite de segunda-feira (7) para provar que estava na capital ucraniana.

De acordo com as informações do G1, diferente de hoje, em que o chefe de estado aparece nas ruas da capital, ontem, Volodymyr Zelensky falou diretamente do seu gabinete em Kiev. "Eu fico em Kiev. Na Rua Bankova. Não estou me escondendo. E não tenho medo de ninguém", disse na gravação.

No vídeo, o presidente ucraniano acusou o exército russo de ter feito fracassar a retirada de civis através de corredores humanitários. "Houve um acordo sobre os corredores humanitários. Funcionou? Em seu lugar houve tanques russos, lança-foguetes, minas russas", disse o líder do país europeu.

Corredores humanitários

Após tentativas de instalarem os corredores humanitário, para retirar civis das zonas de guerra, mal sucedidade no último final de semana, o exército russo abriu rotas de fuga, nesta terça-feira, para que civis possam deixar Kiev e outras quatro cidades ucranianas: Cherhihiv, Sumy, Kharkiv e Mariupol.

Os comboios são compostos por ônibus e veículos particulares, mas os destinos não foram informados.

2 milhões de refugiados

Segundo a ONU, o número de refugiados da Ucrânia já chegou a 2 milhões de pessoas. Cerca de 1,2 milhões estão abrigados na Polônia. A Romênia e a Moldávia também estão recebendo refugiados ucranianos.

