Terceira rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia é finalizada

A terceira rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia foi concluída nesta segunda-feira (7) com alguns "resultados positivos" nos corredores humanitários, anunciou no Twitter Mykhailo Podoliak, membro da delegação ucraniana.

"Conseguimos alguns resultados positivos na logística dos corredores humanitários. Continuamos com as consultas intensivas sobre o bloco político básico dos regulamentos, juntamente com um cessar-fogo e garantias de segurança", disse Podoliak, assessor da presidência ucraniana.

Já o representante russo, Vladimir Medinsky, disse que reunião não esteve "à altura das expectativas de Moscou" e que "esperamos que da próxima vez possamos fazer um avanço mais significativo", acrescentou ele em uma entrevista coletiva transmitida pelo canal de televisão público russo.

Um porta-voz russo disse, antes da reunião, que as demandas da Rússia são:

Que a Ucrânia não faça parte em nenhum momento da Otan

Reconheça a separação da Crimeia, anexada à Rússia

Reconheça a independência de Donbass

