O que é corredor humanitário? Entenda como a medida deve ocorrer no conflito entre Rússia e Ucrânia

Novas negociações entre Rússia e Ucrânia aconteceram durante segundo encontro entre os países nesta quinta-feira (3). Apesar de terminarem sem acordo, ambos permitiram o uso dos corredores humanitários.

Mas afinal, o que é esse corredor? No cenário de conflitos, o recurso é usado para garantir que alguns locais permaneçam seguros para a passagem de refugiados e mantimentos. Assim, os corredores humanitários não poderão ser alvos de ataques russos.

O conflito entre Rússia e Ucrânia chegou ao 8º dia nesta quinta-feira (3). A invasão russa ao país ucraniano ocorreu na madrugada do dia 24 de fevereiro e cidades como Kiev viraram cenário de destruição.

Ao todo, a ONU disse ter confirmado 249 civis mortos e 553 feridos na Ucrânia durante a primeira semana da invasão russa.

DEBATE SOBRE CESSAR-FOGO

Durante mais uma rodada das negociações, nesta quinta-feira (3), as delegações da Rússia e Ucrânia concordaram com um terceiro encontro que ocorrerá na próxima semana. O encontro irá debater o cessar-fogo da guerra no Leste Europeu.

Vladimir Medinsky Chefe da delegação russa “Discutimos exaustivamente três pontos, militar, internacional e humanitário, e o terceiro é uma questão de uma futura regulação política do conflito. Ambas as posições são claras e escritas. Conseguimos chegar a um acordo sobre alguns deles, mas o principal sobre o qual chegamos a um acordo hoje foi o resgate de civis que se encontravam em uma zona de confronto militar”.

Medinsky ainda acrescentou que “os ministérios de defesa russo e ucraniano concordaram em fornecer corredores humanitários para civis e em um possível cessar-fogo temporário em áreas onde a evacuação está acontecendo”.

PRIMEIRA REUNIÃO

A primeira reunião entre as delegações foi realizada na última segunda-feira (28), tendo duração de cinco horas. Da mesma forma que o segundo encontro, também terminou sem um avanço entre os países.

Já na última terça-feira (1º), o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou que a Rússia deveria parar o bombardeio de cidades ucranianas antes que um acordo fosse firmado.

Até a noite de quarta-feira (2), mais de 1 milhão de pessoas já fugiram da Ucrânia desde o início da guerra contra a Rússia. De acordo com levantamento feito pela agência de refugiados da ONU (ACNUR), o número equivale a mais de 2% da população da Ucrânia.

Resposta de Putin

Em meio ao conflito, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou nesta quinta-feira que “todos os alvos que estabelecemos (na Ucrânia) estão sendo atingidos" e negou que os militares estejam impedindo a saída de civis.

Segundo a CNN Brasil, Putin ainda apontou que as tropas estão oferecendo saídas para civis ucranianos escaparem dos conflitos através de corredores humanitários, rebatendo Zelensky.