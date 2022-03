Em pronunciamento, Joe Biden proíbe importação de petróleo russo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou a proibição da compra de petróleo de origem russa no País. O embargo sobre as importações americanas do combustível fóssil, anunciado em um pronunciamento nesta terça-feira (8), é mais uma das sanções para pressionar a Rússia.

A decisão, segundo o gestor, foi tomada "em estreita coordenação" com os aliados norte-americanos. Ainda no pronunciamento, transmitido ao vivo da capital Washington, o político declarou apoio ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Joe Biden Presidente dos Estados Unidos “Os Estados Unidos produzem mais petróleo do que todos os países da Europa juntos. Nossas equipes estão discutindo como isso [proibição] irá acontecer. Nossa ideia é continuar causando prejuízos do Putin. A defesa da liberdade tem um custo. E um custo para nós americanos.”

Na ocasião, Biden ainda alertou que, devido à medida, o preço dos combustíveis deve subir nos EUA e no mundo. “Entendemos que a guerra de Putin está elevando os preços, mas isso não é desculpa para que as empresas elevem sobremaneira os preços”.

O presidente norte-americano também ressaltou que os americanos estão enviando ajuda à Ucrânia, além das sanções econômicas, mas também dinheiro e equipamentos militares.

“Na última semana, conversei com o presidente Zelensky para saber como ajudar o povo ucraniano”, frisou.

Rússia ameça cortar gás natural

No início do dia, a Rússia afirmou que poderia fechar o principal duto de gás do País até a Alemanha se os Estados Unidos proibissem a compra do petróleo russo. Segundo informações do G1, o preço do barril encostou em US$ 130 nesta terça-feira.

A rejeição do óleo russo pode levar a consequências catastróficas para o mercado global e o preço do barril poderá mais do que dobrar e chegar a US$ 300, disse o vice-primeiro-ministro Alexander Novak.

A Rússia é o maior exportador de óleo e gás natural do mundo. Cerca de 40% do gás e cerca de 30% do petróleo consumidos na União Europeia são de origem russa, segundo a BBC.