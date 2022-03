Rússia ameaça cortar distribuição de gás para Europa se EUA proibir compra de petróleo

A Rússia afirmou que poderá fechar o principal duto de gás do país até a Alemanha se os Estados Unidos proibirem a compra do petróleo russo. O presidente americano fará comunicado na tarde desta terça-feira (8) sobre os embargos das importações de petróleo da Rússia.

Segundo informações do G1, o preço do barril encostou em US$ 130. Uma rejeição do óleo russo pode levar a consequências catastróficas para o mercado global e o preço do barril poderia mais do que dobrar e chegar a US$ 300, disse o vice-primeiro-ministro Alexander Novak.

A Rússia é o maior exportador de óleo e gás natural do mundo. Cerca de 40% do gás e cerca de 30% do petróleo consumidos na União Europeia são de origem russa, segundo a BBC.

EUA deve proibir petróleo russo

O presidente Joe Biden anunciará, nesta terça-feira (8), um embargo às importações dos Estados Unidos de petróleo russo, em resposta à invasão da Ucrânia por parte de Moscou, informou a imprensa americana.

Biden falará às 12h45 (horário de Brasília) para "anunciar ações para continuar aplicando sanções à Rússia por sua guerra não provocada e injustificada contra a Ucrânia", disse a Casa Branca.

