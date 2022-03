Estados Unidos abrem negociações de petróleo com Venezuela para suprir fornecimento

Após a invasão russa à Ucrânia, o preço do petróleo tem apresentado alta no mercado internacional. No entanto, depois de o produto superar os maiores valores, atingidos pela última vez em 2008, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, declarou que os EUA abriram negociações com Venezuela, Irã e Arábia Saudita.

O conflito entre Rússia e Ucrânia chegou ao 12º dia nesta segunda-feira (7), registrando mais de 1,5 milhão de refugiados, sem perspectiva de encerramento.

Assim, de acordo com o Uol, o governo estadunidense busca encontrar alternativas para manter o fornecimento do petróleo. Como os Estados Unidos dependem da Rússia, agora tem travado diálogo com países com os quais normalmente não se alinhariam.

"Militares americanos estão falando com (Nicolás) Maduro na Venezuela", apontou Psaki durante coletiva de imprensa, citando o presidente venezuelano ao abordar a questão do petróleo.

Mesmo com as negociações em aberto, Psaki compartilhou que Biden ainda não definiu se as importações russas de petróleo serão proibidas. A porta-voz ainda afirmou que Vladimir Putin é o grande culpado pela disparada de preços.

IMPACTO DA GUERRA

Durante a coletiva, a porta-voz da Casa Branca também detalhou que o presidente dos EUA, Joe Biden, deseja se certificar do bem-estar de cidadãos venezuelanos.

Apesar de a situação não ser ideal para os Estados Unidos, o possível relacionamento com Irã, Venezuela e Arábia Saudita seria apenas comercial. "Ninguém está dizendo que o Irã deve receber armas nucleares", comentou.

Jen Psaki Porta-voz da Casa Branca "Biden fará tudo para reduzir o impacto nos cidadãos, inclusive a gasolina, mas Putin invadiu um país soberano e há repercussões no mercado"

AUMENTO DO PREÇO

Ainda segundo o Uol, o petróleo Brent atingiu US$ 139,13, e o barril negociado nos EUA bateu US$ 130,50 durante os primeiros minutos de negociação nesta segunda. Ambas as marcas atingiram os valores mais elevados desde julho de 2008.

Já por volta 9h15, os preços tinham diminuído alguns desses ganhos, com o Brent ainda subiu cerca de 6%, para US$ 126 por barril, e o WTI avançando na mesma proporção, a US$ 123.

Para o vice-primeiro-ministro, Alexander Novak, os preços do petróleo podem aumentar para mais de US$ 300 por barril se as importações de petróleo da Rússia forem proibidas pelos Estados Unidos e a União Europeia.

"É absolutamente claro que uma rejeição do petróleo russo levaria a consequências catastróficas para o mercado global. O aumento nos preços seria imprevisível. Seria 300 dólares por barril, se não mais", concluiu, em declaração dada hoje.