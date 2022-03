Putin tem câncer terminal no intestino, diz jornal britânico

O jornal britânico "Daily Star" disse que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, tem câncer de intestino em estágio terminal. De acordo com o jornal, as informações são de relatórios da inteligência do Pentágono e da Ucrânia.

Segundo o periódico, entre os sinais estão o “rosto inchado” que Putin tem apresentado, algo que pode ser um sinal de que ele está tomando medicamentos quimioterápicos ou esteroides. Sua expressão mais fechada mostra que ele está em constante dor, dizem fontes americanas.

Legado

Ainda de acordo com o "Daily Star", isso poderia tornar Putin mais agressivo ou ele pode estar atacando a Ucrânia, pois sabe que está morrendo e quer deixar um legado.

Um ex-oficial de inteligência militar que agora trabalha no Pentágono disse que analistas estudam Putin e acreditam que ele está gravemente doente, “no passado, vimos ele sorrir, mas em 2022 há poucas fotos dele parecendo feliz", disse a fonte.

"Seu olhar sugere que ele está com dor e nosso pessoal sugere que seu olhar de raiva é provavelmente o resultado de ele estar em agonia. Nosso pessoal está confiante de que ele está doente, ele está preocupado com o Covid, pois mantém sua equipe à distância” acrescentou a fonte ao "Daily Star".

