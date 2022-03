Putin diz que sanções ocidentais contra a Rússia equivalem a uma declaração de guerra

Em pronunciamento neste sábado (5), o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que a Ucrânia está colocando em risco o próprio futuro e que as sanções ocidentais contra a Rússia são vistas como uma declaração de guerra. As informações são do G1.

O presidente também afirmou que a Rússia não prevê introduzir a lei marcial, em resposta aos insistentes boatos neste sentido devido ao conflito na Ucrânia.

"A lei marcial é aplicada (...) em caso de agressão especialmente nas regiões em que acontecem combates. Não temos uma situação deste tipo, e espero que não aconteça", declarou Putin, ao ser questionado por funcionários da companhia aérea russa Aeroflot.

Zona de exclusão aérea

Durante o encontro, Putin disse ainda que a Rússia consideraria cobeligerante qualquer país que tentar impor uma zona de exclusão aérea na Ucrânia, uma medida que Kiev solicita à Otan, sem sucesso.

"Ouvimos dizer que seria necessário criar uma zona de exclusão aérea no território ucraniano. Mas é impossível fazê-lo a partir do território ucraniano, só é possível a partir do território de um país vizinho", afirmou Putin.

Ele enfatizou que consideraria "qualquer movimento nessa direção como participação no conflito armado" por parte do terceiro país que o faça, pois criaria "uma ameaça contra nossos militares".

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, criticou na sexta-feira (4) a recusa da Otan de instaurar uma zona de exclusão aérea na Ucrânia, que serviria para neutralizar a vantagem aérea em combate da Rússia.

*Matéria em atualização

