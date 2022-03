Ucrânia adia evacuação de Mariupol por violação russa do cessar-fogo

A retirada dos habitantes de Mariupol, porto estratégico ucraniano cercado pelas forças russas e seus aliados, foi adiada por múltiplas violações russas do cessar-fogo, acusou a prefeitura da cidade neste sábado (5).

A retirada de civis, que deveria começar antes do meio-dia (horário local), "foi adiada por razões de segurança" porque as forças russas "continuam bombardeando Mariupol e seus arredores", afirmou a prefeitura no Telegram.

O município pediu aos civis que estavam reunidos nos pontos de saída da cidade que "retornem para os refúgios". "Negociações estão em curso com a Rússia para estabelecer um (cessar-fogo) e garantir a instalação de um corredor humanitário", acrescentou.

As autoridades ucranianas haviam ordenado a saída dos habitantes do porto estratégico de Mariupol, cercado pelas forças russas, após o anúncio do cessar-fogo parcial de 5 horas pela Rússia.

Durante este período, civis poderiam deixar Mariupol e suprimentos e medicamentos poderiam chegar à cidade, segundo disse mais cedo a agência russa de notícias RIA.

Cidade bloqueada

O prefeito de Mariupol, Vadim Boichenko, afirmou que a cidade, que em um período normal tem 450 mil habitantes, está submetida a um "bloqueio", sem energia elétrica, alimentos, água, gás e transportes. As forças separatistas pró-Rússia e o exército de Moscou anunciaram que a cidade está cercada.

Depois que o ministério russo da Defesa declarou um cessar-fogo para a "abertura de corredores humanitários", a prefeitura do porto estratégico do Mar de Azov anunciou que a evacuação começaria às 9H00 GMT (6H00 de Brasília).

"Não é uma decisão fácil. Mariupol não são as casas e ruas. Mariupol somos nós e vocês", afirmou Boichenko no Telegram.

