'Minha esperança me guiou', diz menino ucraniano de 11 anos que fugiu sozinho da guerra

A história do menino ucraniano Hassan Al-Khalaf, de apenas 11 anos, que fugiu sozinho do país e viajou até a Eslovânia, ficou famosa no mundo inteiro. Segundos as informações do G1, Hassan contou o que o ajudou a chegar até o destino: "Minha esperança me guiou pelo caminho", disse.

O garoto também falou qual foi a parte mais difícil da jornada de mais de 1,2 mil km. "A parte mais difícil para mim foi deixar minha casa e minha mãe. Eu ganhei minha esperança da minha mãe querendo que eu fosse", contou Hassan.

O ucraniano ainda agradeceu pela ajuda que recebeu dos voluntários. "Eles estão ajudando pessoas que nem conhecem", finalizou.

Hassan conseguiu deixar o país após uma longa viagem de trem e a pé a partir de Zaporizhzhie, no sudeste da Ucrânia, onde há conflitos.

Uma viagem longa e solitária

O jovem de 11 anos deixou a Ucrânia em busca de segurança na Eslováquia, precisando viajar 1,2 mil km até o país vizinho. O menino chegou à fronteira dos dois países carregando uma sacola de plástico, seu passaporte e um número de telefone escrito na mão e teve ajuda de voluntários.

