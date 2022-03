Ucraniano reconhece família que morreu em bombardeio pela bagagem

O ucraniano Sergii Perebeinis soube que a sua mulher e os filhos estavam mortos ao reconhecer a bagagem da família. Tatiana Perebeinis, sua esposa, e os dois filhos, Alise e Nikita, tentavam sair da cidade de Irpin, quando foram atingidos por um bombardeio no domingo (6).

De acordo com as informações são do G1, o casal tinha combinado o plano de fuga detalhadamente nos dias anteriores. Sergii estava em Donetsk, leste da Ucrânia, para cuidar da mãe, que estava doente com Covid-19. Por isso não acompanhou a família e se culpava por isso. Os pais de Tatiana também tentavam fugir com a filha e os netos, mas estavam alguns metros atrás e saíram ilesos.

"Eu disse a ela: Me perdoe por não poder defendê-la. Eu tentei cuidar de uma pessoa, e isso significa que não posso protegê-la", disse Perebeinis emocionado. Tatiana respondeu: "Não se preocupe, eu vou sair".

Legenda: Sergii estava em Donetsk, para cuidar da mãe, que estava doente com Covid-19 e por isso não acompanhou a família Foto: Reprodução/Facebook

Foi no twitter que o ucraniano viu que uma família havia sido morta em uma ataque de morteiro na rota de evacuação de Irpin. "Eu os reconheci pela bagagem", diz Perebeinis, qaundo viu um post com a foto deles no chão.

Cachorro da família também morreu no bombardeio

"Infelizmente o meu bom amigo voou para eles agora. 11 anos de emoções que você nos deu. Havia esperança de que pelo menos alguém ficasse. Mas vamos todos", escreveu o ucraniano sobre o cãozinho.

Legenda: Cão da família Parebeinis chegou a ser resgatado por jornalista, mas não sobreviveu Foto: Reprodução/Facebook

Sergii tinha feito uma postagem contando que o cachorro da família, que havia sobrevivido inicialmente à explosão, foi levado a um veterinário e teve uma pata amputada, mas acabou morrendo. Ele ainda agradeceu ao jornalista que ofecereu ajuda. "Obrigado ao jornalista que mostrou humanidade", escreveu sobre uma foto que mostra um repórter carregando o cão ferido após o ataque.

Ataque russo a Irpin

No vídeo, é possível ver o ataque que gerou comoção. Um grande estrondo e, logo em seguida, os corpos de quatro pessoas no chão. São Tatiana e seus dois filhos, além de um homem que não faz parte da família e foi identificado como Anatoly Berezhnyi, de 26 anos. Alise tinha 9 anos e Nikita, 18. O bombardeios à cidade de Irpin deixarou oito pessoas mortas, segundo o prefeito.

